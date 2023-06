1 Entkommene Wölfe: Da waren die Raubtiere noch im bekannten Park Alpha in den französischen Alpen Foto: Imago/Hans Lucas

Ein Gehege für Wölfe ist bei den schweren Unwettern dieser Tage in den französischen Alpen zerstört worden. Nun ziehen einige Raubtiere durch die Region. Warum man sie unbedingt wieder einfangen muss.









Paris - In den französischen Alpen herrscht Jagdfieber. Das große Halali gilt einem Rudel Wölfe. Die Tiere sollen allerdings nicht getötet werden. Ziel ist es, sie einzufangen, denn sie streifen nicht freiwillig durch die Wälder um Saint-Martin-Vésubie. Die Wölfe lebten in einem Wildgehege des bekannten Park Alpha, das bei den schweren Unwettern vor einigen Tagen zerstört wurde. Zwei weiße arktische Wölfe wurden von den Suchtrupps bereits gefunden – tot. Die in Gefangenschaft gehaltenen Raubtiere waren offenbar nicht in der Lage gewesen, sich selbst zu ernähren.