Auf den Böblinger Märkten gibt es neben einer netten Atmosphäre eine große Auswahl an regionalem Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Honig und mehr – hier sind die Wochenmärkte in Böblingen und Umgebung.

Die Wochenmärkte in der Region Böblingen laden Besucher dazu ein, frische, regionale Produkte einzukaufen. Ob Obst, Gemüse, Fleisch, Backwaren oder Honig – wer besonderen Wert auf Qualität und Regionalität legt, wird auf diesen Märkten garantiert fündig.

Wochenmarkt in Böblingen: Vielfalt aus der Region

Auf dem Elbenplatz in Böblingen findet der Markt mittwochs von 7.30 bis 13 Uhr und freitags von 10.30 bis 15.30 Uhr statt. Am Mittwoch gibt es zahlreiche Produkte vom Hühnerhof Schneider wie Eier und Nudeln aus eigenen Eiern, Schweine- und Damwildfleisch sowie Honig, Bauernbrot, Mehl und mehr vom Buchenhof Walker.

Samstags kann man am Pestalozzischulhof in Böblingen von 6 bis zwölf Uhr einkaufen. Hier dürfen sich Besucher auf das Bio-Sortiment des Gemüsehofs Rapp freuen. Zahlreiche Gemüse- und Obstsorten, Tee, Kartoffeln, Honig und vieles mehr steht zum Verkauf.

Rund um den Sömmerdaplatz in Diezenhalde in Böblingen findet der Markt mittwochs von 7 bis 12.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 14 Uhr statt. Das Sortiment umfasst saisonales Obst und Gemüse aus der Region, frische Fleisch- und Wurstwaren von lokalen Metzgereien sowie eine Auswahl an Milchprodukten wie Milch, Joghurt und Käse. Frisches Brot, Gebäck, Eier und Honig von regionalen Erzeugern ergänzen das Angebot. Darüber hinaus stehen internationale Spezialitäten und handgemachte lokale Produkte zum Verkauf.

Wochenmarkt im Landkreis Böblingen

Dagersheim

In Dagersheim kann man den Wochenmarkt samstags von 7 bis 12 Uhr auf dem Dorfplatz in Dagersheim besuchen. Der große Gemüsehof Rapp, betrieben von Friedrich und Evi Rapp, bietet für Besucher ein breites Bio-Sortiment. Hier finden sich frische und leckere Gemüse- und Obstsorten, Käse, Wein, Eier und Mühlenprodukte.

Aidlinger Rathaus

In Aidlingen findet der Markt samstags von 8 bis 12 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Angeboten werden frisches Obst und Gemüse, Milchprodukte wie Butter und Käse sowie Wurst, Eier, Honig und mehr.

Wochenmarkt in Sindelfingen und Umgebung

Freitags von 7 bis 12 Uhr kann man in Sindelfingen vor dem Bezirksamt in Darmsheim frisches Obst und Gemüse, Fleisch, zahlreiche Backwaren sowie Eier und Honig einkaufen.

Auf dem Nikolaus-Lenau-Platz in Hinterweil in Sindelfingen findet der Markt donnerstags von 14 bis 18 Uhr statt (im Winter bis 17 Uhr). Karotten, Paprika, Äpfel und viele weitere frische Gemüse- und Obstsorten stehen den Besuchern auf dem Wochenmarkt zum Verkauf.

Im Stadtteil Maichingen in Sindelfingen beginnt der Markt freitags um 8 Uhr und endet um 12 Uhr vor der Laurentiuskirche. Süße Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren, Honigmelonen, Paprika, Tomaten – diese und leckere weitere Produkte sind in den Ständen zu sehen.

Der Wochenmarkt auf dem Marktplatz findet dienstags, donnerstags und samstags statt: von April bis September von 7 bis 13.30 Uhr und von Oktober bis März von 8 bis 13 Uhr. Auch hier können Besucher zwischen Gemüse, Obst, Fleisch, Käse und vielem mehr wählen.

Zusätzlich ist die Dorfgemeinschaft Tennental am Samstag vor Ort und bietet eine Auswahl an Kosmetika, frischen Lebensmitteln und weiteren Bio-Produkten.

Einkaufen auf dem Wochenmarkt Magstadt

In Magstadt ist der Wochenmarkt freitags von 8 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz geöffnet. Eine breite Palette an frischen Lebensmitteln steht hier zum Verkauf. Besonders beliebt sind saisonales Obst und Gemüse und hochwertige Fleisch- und Wurstwaren. Auch Backwaren, frischer Fisch und internationale Spezialitäten finden großen Anklang bei den Besuchern.

Wochenmarkt in Holzgerlingen

Freitags von 14 bis 18 Uhr findet der Wochenmarkt in Holzgerlingen auf dem Rathausplatz statt. Hier erwarten Besucher unter anderem Schweinefleisch, erlesene Wildprodukte, leckerer Ziegen-, Büffel- und Schafskäse, Nudeln, aromatische Essige und Öle, knackiges Gemüse und erfrischendes Bauernhofeis.

Auch Getreide, Brot und Backwaren, Marmelade, Honig, Kräuterwürze und mehr stehen zur Auswahl.

Freitagsmarkt in Schönaich

Äpfel, Birnen, Beeren und Kirschen während der Saison sowie Milchprodukte, Backwaren und mehr gibt es auf dem Wochenmarkt in Schönaich – freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr.

Wochenmarkt Renningen und Wochenmarkt in Rutesheim

In Renningen können Besucher freitags von 13 bis 18 Uhr auf dem Ernst-Bauer-Platz Leckereien der Gärtnerei Stammel kaufen.

Samstags von sieben bis zwölf Uhr gibt es in Rutesheim ebenfalls ein Angebot der Gärtnerei Stammel.

Wochenmärkte in Gärtringen und Herrenberg

Besucher, die über den Wochenmarkt in Gärtringen schlendern, finden Markstände vom Gemüsehof Rapp und den Hühnerhof Schneider von 7 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz.

Dienstags sowie samstags findet in Herrenberg der Markt von 7 bis 13 Uhr auf dem Marktplatz statt, mit frischen Leckereien wie Brokkoli, Blumenkohl oder Radieschen vom Gemüsehof Rapp.

Wochenmarkt in Jettingen

In Jettingen findet der Markt freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Saisonales Obst und Gemüse aus der Region, Milchprodukte sowie frische Fleisch- und Wurstwaren von regionalen Metzgereien werden angeboten. Zudem erfreut sich leckeres Brot und Gebäck sowie frischer Fisch von lokalen Anbietern großer Nachfrage.

Leonberg: Regionale Produkte und frische Blumen

Der Markt in Leonberg erlaubt Besuchern donnerstags von 7 bis 12 Uhr auf dem Kirchplatz in Eltingen einzukaufen. Dafür steht eine breite Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse, frischen Fleisch- und Wurstwaren von regionalen Metzgereien sowie Milchprodukte wie Milch, Käse und Joghurt bereit. Frisches Brot, Gebäck, Eier, Honig sowie saisonale Blumen und Pflanzen runden das Sortiment ab.

In Höfingen in Leonberg findet der Wochenmarkt mittwochs von 7 bis 12.30 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Hier wird Obst vom Obstbau Wanzki angeboten. Außerdem gibt es Milch- und Fleischprodukte.

Zahlreiche regionale Obst- und Gemüsesorten der Gärtnerei Stammel stehen auf dem Marktplatz in Leonberg von mittwochs von 7 bis 12.30 Uhr bereit zum Verkauf.

In der Steinstraße in Leonberg findet der Markt samstags von 7 bis 11.30 Uhr statt – ebenfalls mit Lebensmitteln der Gärtnerei Stammel.

Wochenmarkt Nufringen

Samstags von 7 bis 12 Uhr steht den Besuchern auf dem Marktplatz eine vielseitige Auswahl an Produkten auf dem Wochenmarkt zur Verfügung. Hier können Fleisch, Käse, Brot, Eier, Honig und gelegentlich auch internationale Delikatessen erworben werden.

Regionale Spezialitäten vom Bauern – Wochenmarkt Steinenbronn

Ruth und Otto Elsäßer bieten auf dem Dorfplatz in Steinenbronn am Samstag von 7 bis 12 Uhr eine Menge an frischen Produkten an. Dazu gehören Wurstwaren, Freilandeier, Kartoffeln, Zwiebeln, saisonales Obst und Gemüse, Nudeln, Mehl und hofeigener Apfelsaft.

Wochenmarkt Waldenbuch

In Waldenbuch ist der Markt auf dem Hallenbadparkplatz freitags von 8 bis 13 Uhr in vollem Gange. Auf dem Markt bieten Johannes und Silvia Walker eine köstliche Auswahl an regionalen Produkten wie frische Eier, Geflügel, hausgemachte Dosenwurst, Schweine- und Damwildfleisch, Honig, Mehl, Bauernbrot und hausgemachte Nudeln an, die für echte Landküche stehen.

Wochenmarkt Weil der Stadt

In Weil der Stadt lädt der Wochenmarkt samstags von 7 bis 13 Uhr Besucher auf den Marktplatz ein. Ein buntes Angebot an Obst- und Gemüsesorten, Milchprodukten, Fleisch- und Wurstwaren und mehr erwartet Besucher, die über den Markt schlendern.

Wochenmarkt Weil im Schönbuch

Samstags von 7 bis 12 Uhr bieten Johannes und Silvia Walker auf dem Marktplatz in Weil im Schönbuch an ihrem Stand frische Eier, Nudeln, Fleisch, Honig, Mehl, Bauernbrot und mehr zum Verkauf an.