Wochenendwetter Kreis Ludwigsburg: Am Wochenende kehrt der Sommer in der Region zurück

Aktuell sorgt die sogenannte Schafskälte im Kreis Ludwigsburg für unterkühlte Temperaturen. Ab Samstag geht es zumindest wieder in die Richtung von sommerlichen Temperaturen.
Kühle Temperaturen und Regenschauer bestimmen aktuell das Wettergeschehen in der Region, verantwortlich ist polare Meeresluft aus Nordeuropa. Kühle Wetterphasen kommen im Juni häufig vor und werden daher im Volksmund auch als „Schafskälte“ bezeichnet. Die Tiere stehen zu dieser Zeit oft frisch geschoren auf der Weide, in den Nächten kann es dabei empfindlich kalt werden. Am Wochenende wird es aus Süden deutlich wärmer, bereits am Samstag klettert das Thermometer bis auf 25 Grad.