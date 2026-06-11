Wochenendwetter Kreis Ludwigsburg: Am Wochenende kehrt der Sommer in der Region zurück

Aktuell sorgt die sogenannte Schafskälte im Kreis Ludwigsburg für unterkühlte Temperaturen. Ab Samstag geht es zumindest wieder in die Richtung von sommerlichen Temperaturen.

Kühle Temperaturen und Regenschauer bestimmen aktuell das Wettergeschehen in der Region, verantwortlich ist polare Meeresluft aus Nordeuropa. Kühle Wetterphasen kommen im Juni häufig vor und werden daher im Volksmund auch als „Schafskälte“ bezeichnet. Die Tiere stehen zu dieser Zeit oft frisch geschoren auf der Weide, in den Nächten kann es dabei empfindlich kalt werden. Am Wochenende wird es aus Süden deutlich wärmer, bereits am Samstag klettert das Thermometer bis auf 25 Grad.

Der Freitag zeigt sich sehr unbeständig. Eine dichte graue Wolkendecke hält sich über der Region, dazu fällt bis zum Mittag verbreitet Regen. In der zweiten Tageshälfte wird es etwas trockener, die Sonne zeigt sich allerdings so gut wie gar nicht. Die Höchstwerte erreichen 15 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 18 Grad werden es im Neckartal. Es weht ein böiger Wind aus Westen. In der Nacht zu Samstag bleibt es trocken, dazu klart der Himmel auf, die Tiefstwerte liegen bei 14 Grad.

Es wird wieder wärmer

Am Samstag geht es mit den Temperaturen wieder Richtung Sommer. Vormittags halten sich noch dichte Wolken, aus denen vereinzelt ein paar Regentropfen fallen können. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung immer weiter auf, nachmittags erwartet uns ein freundlicher Mix aus Sonnenschein und lockeren Quellwolken.

Die Temperaturen erreichen 22 Grad im Schwäbischen Wald, maximal 25 Grad werden es zwischen Marbach und Mundelsheim. Der Wind weht allerdings sehr stürmisch aus westlicher Richtung. In der Nacht zu Sonntag bleibt es trocken und gering bewölkt, die Tiefstwerte sinken auf 12 Grad.

Auch am Sonntag erwartet uns freundliches Wetter. Pünktlich zum WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft scheint tagsüber häufig die Sonne – es treten aber auch lockere Quellwolken auf. Durch einen böigen Westwind werden die Temperaturen etwas gedämpft, die Höchstwerte liegen am Nachmittag bei 21 Grad im Schwäbischen Wald und 24 Grad im Neckartal.

In der kommenden Woche kündigt sich heiße Luft aus Süden an. Während die Temperaturen am Montag bei maximal 25 Grad liegen, klettert das Thermometer zur Wochenmitte über die 30-Grad-Marke.