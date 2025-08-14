Wochenendtipps Rems-Murr-Kreis: Fette Beats und dicke Traktoren

Ein bunter Mix an Veranstaltungen wartet am Wochenende auf Erlebnishungrige im Rems-Murr-Kreis.
Wer in den Sommerferien eine neue Welt kennenlernen möchte, ohne dafür tausende Kilometer fahren zu müssen, der kann am Samstag, 16. August, nach Kaisersbach-Ebni kommen. Dort feiert Gajas-Welt – ein veganes Restaurant – eine große Sommerparty. Der Anlass ist ein Jubiläum: Seit zehn Jahren führt Claudia Bihlmaier das Restaurant, das auf handverlesenes Bio-Gemüse, Kräuter aus dem eigenen Garten und viel Liebe zum Produkt setzt. Doch Gajas Welt ist mehr als Küche. Es ist ein Ort der Gemeinschaft. Im großen Garten findet ein Fest ganz im Geist ihres Hauses statt – mit Musik, Klang, Tanz, veganem Essen und Zusammensein unter freiem Himmel. Los geht’s ab 15 Uhr, es gibt Markt- und Infostände, Kaffee, Kuchen, Getränken und vegane Köstlichkeiten.Und jede Menge Programm: Klangmeditation, Meditative Handpan-Klänge, verschiedene Yoga-Sessions, orientalischer Bauchtanz. Am Abend sind dann verschiedene DJs am Start, die House, Techno und elektronische Musik mit Tribal- und Afro-Vibes auflegen. Eintritt auf Spendenbasis (Empfehlung: 10-20 Euro) Ort: Gajas Welt, Winnender Straße 81, 73667 Kaisersbach-Ebni. Mehr Informationen unter: www.gajas-welt.de