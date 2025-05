Wochenendtipps in und um Leonberg: Go-Karts am Maifest, Glaubensbruder bei der Stadtführung

Das Angebot am Wochenende lässt kaum Wünsche offen. Große Hocketse, Stadtführungen (gerne auch auf englisch), Konzerte und eine spannende Waldführung – was will man mehr?

Das ist mal eine Ankündigung! „Ob Sonne oder Gewitter, die Warmbronn er kommen in Scharen, genießen Essen und Trinken und die Musik am Abend“, schreibt die Stadtverwaltung Leonberg vor dem Warmbronner Maifest, das am Samstag um 15 Uhr in der Ortsmitte bei der Kirche beginnt und bis Sonntagabend dauert. Einer der nicht wenigen Höhepunkte ist sicher das Go-Kart- (oder eher: Kettcar)-Rennen auf der Hauptstraße. Das beginnt am Samstag um 16 Uhr.

In Weil der Stadt führt Bruder Thomas durch die Altstadt

Gleich zwei eher spezielle Stadtführungen gibt es in Weil der Stadt: Am Freitag führt von 17.30 bis 19 Uhr Kapuzinerbruder Thomas durch die Altstadt. Am Sonntag folgt von 14 bis 15.30 Uhr eine Führung in englischer Sprache. Tickets gibt es jeweils online auf der Webseite der Stadt.

Lesen Sie auch

In Weissach, genauer gesagt auf der Flachter Friedenshöhe, lädt der CVJM zum Sonntagscafé ein. Von 14 bis 18 Uhr gibt es Kaffee, Kuchen, belegte Brötchen und Getränke.

Zum Konzert des Barock Ensembles Leonberg lädt in Friolzheim der Kulturkreis Zehntscheune in die namensgebende Lokalität ein – am Samstag ab 19 Uhr. Der Auftritt des Bach-Kammerorchesters könnte bei passendem Wetter sogar unter freiem Himmel stattfinden. Der Eintritt ist frei, Spenden werden jedoch gerne angenommen.

In Gerlingen geht’s in den Wald. Am Samstag gibt Revierförster Simon Walz bei einem rund dreistündigen Rundgang Einblick hinter die Kulissen des dortigen Forstbetriebs, außerdem liegt der Fokus auf den Nachhaltigkeitsstrategien sowie dem Ökosystem insgesamt. Der Rundgang ist eine Kooperation der Volkshochschule mit Landratsamt und Revierförster. Anmeldungen sind über die VHS Gerlingen möglich.

Einblick in die Forstwirtschaft: Den gibt’s in Gerlingen (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

In Ditzingen wiederum bietet der Handharmonika-Club am Samstag ab 19 Uhr bei seinem Frühjahrskonzert eine Kostprobe seines Könnens. Das Quintett unter Leitung von Martin Spieß sowie das 1. Orchester unter Leitung von Vitali Neifert sorgen für einen musikalisch abwechslungsreichen Abend. Der Eintritt an der Abendkasse kostet für Erwachsene 12 Euro.

Serenadenkonzert erst in Hemmingen, dann in Schwieberdingen

Musikalisch hochwertig wird es auch in Hemmingen: beim Serenadenkonzert des Strohgäu Sinfonieorchesters Schwieberdingen am Samstag um 18 Uhr in der Gemeinschaftshalle. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Das Motto des Konzerts lautet „Licht & Schatten“, laut Ankündigung sei es ein „musikalischer Streifzug durch Lebenslust und Melancholie“. Am Sonntagnachmittag spielt das Orchester ein weiteres Konzert in Schwieberdingen.