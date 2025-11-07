Wochenendtipps in Stuttgart: Lange Nacht der Clubs, Vintage Kilo Sale und Wintermarkt

Dieses Wochenende wird gedanced, gebattelt und geshoppt – natürlich Secondhand. Vielleicht gibt’s schon den ersten Punsch des Jahres. Es ist einiges los. Wir haben die besten Tipps.
Es ist kalt geworden im Kessel. Doch dieses Wochenende stehen einige Events an, für die es sich lohnt, unter der Bettdecke hervorzukriechen und das Haus zu verlassen. Das Theater Rampe lädt am Samstag zum Dance-Battle ein, im Punschwald am Feuersee findet der beliebte Wintermarkt statt, und am Sonntag wird bei Stelp Spendenlauf für den guten Zweck gelaufen.