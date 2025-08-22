Wochenendtipps in Stuttgart: Geheimkonzert, Partygolf und Sweat Summer Closing auf Fridas Pier

Den Sommer auf Fridas Pier verabschieden, bei lässigen Beats ein paar Bälle schlagen, oder lieber gemütlich ein Viertele auf dem Weindorf? Neun Wochenendtipps für jeden Geschmack.

Die Mischung an Events, die der Kessel dieses Wochenende für euch bereithält, ist mal wieder wild. Wir haben uns durch das Angebot gegraben und euch die besten Tipps herausgesucht. Feiert beim Outside KuBu im Westen, lasst euch beim Geheimkonzert überraschen, tanzt zwölf Stunden lang auf dem Ober- und Unterdeck von Fridas Pier oder läutet auf der Kürbisausstellung in Ludwigsburg den Herbst ein.

Ihr seid noch nicht bereit, dem Sommer goodbye zu sagen? Verstehen wir! Dann genießt die warmen Tage doch beim Partygolf, auf dem Internationalen Feuerwerksfestival oder ganz gemütlich auf dem Weindorf. Was Weindorf? Viel zu langweilig? Wusstet ihr, dass es in der Schräglage eine Aftershow-Party gibt? Spätestes seit dieser Woche dürfte eh klar sein, wo man immer eine gute Zeit hat: richtig, beim Minigolf.

Minigolf Meets up music: Manuel Huth

Minigolf, Aussicht und Live-Musik? Wir finden: Spitzenkombi! In Kooperation mit dem Pop-Büro Region Stuttgart und dem Minigolfclub auf der Uhlandshöhe ist ein einzigartiges Format entstanden, das Musik und Minigolf verbindet. Bis zum 5. September gibt es auf der Minigolfanlage jeden Freitag Live-Musik. Der Eintritt zum Minigolfplatz gilt gleichzeitig als Eintritt zu den Konzerten. Für 6,50 Euro kommt ihr rein – um 19 Uhr geht’s los.

Minigolf meets Music beim Minigolfclub Uhlandshöhe, Alfred-Lörcher-Weg 18/1, Stuttgart-Ost, 22.8. ab 19 Uhr

Partygolf @ Golfkultur

Für Minigolf fehlt euch das Feingefühl? Kein Problem! Denn wer Bock auf Bälle schlagen, aber zu viel Power für Minigolf auf der Uhlandshöhe hat, kann am Freitagabend beim Partygolf vorbeischauen – Afterwork auf dem Abschlag quasi. Tickets gibt’s ab 18 Euro. Schnappt euch eure Liebsten und freut euch auf entspannte Beats, kühle Drinks, leckeres BBQ – und natürlich ein spannendes Match. Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Partygolf @ Golfkultur, SportKultur Golfanlage Steinprügel 2, Stuttgart-Hedelfingen, 22.08., 18-22 Uhr

Weindorf und Aftershow-Party in der Schräglage

Die einen lieben es und können kaum erwarten, dass es wieder beginnt. Die anderen sind froh, wenn es wieder vorbei ist. Fakt ist: Vor allem bei Jüngeren wurde das Weindorf in den letzten Jahren immer beliebter. Bis zum 6. September könnt ihr wieder mit einem Viertele (oder alkoholfreien Varianten) in der Hand den Spätsommer auf dem Marktplatz, dem Schillerplatz und in der Kirchstraße genießen. Das Stuttgarter Weindorf zählt zu den schönsten Weinfesten Deutschlands und lockt seit 49 Jahren viele Besucherinnen und Besucher in die Stadt. Also worauf wartet ihr? Das genaue Programm – unter anderem mit Aftershow-Party am Donnerstag, Freitag und Samstag in der Schräglage – findet ihr hier.

Weindorf, zwischen Marktplatz, Schillerplatz und Kirchstraße, Stuttgart-Mitte, 21.08.-06.09., So-Mi: 11.30-23 Uhr, Do-Sa: 11.30-0 Uhr

Flammende Sterne

Der Himmel über dem Scharnhauser Park in Ostfildern wird an diesem Wochenende wieder hell erleuchtet sein. Beim 21. Internationalen Feuerwerksfestival treten dieses Jahr Pyrotechnikerinnen und Techniker aus Mexiko, Japan und Dänemark an. Karten zum Event könnt ihr hier kaufen.

Flammende Sterne, Scharnhauser Park, Ostfildern, 22-24.08., jeweils 18-24 Uhr

Geheimkonzert Stuttgart | IN VINO VERITAS EDITION

Blond, Berq, Ennio, Futurebae, Jassin, Anais – alle diese Künstlerinnen und Künstler standen bei den Geheimkonzerten schon auf der Bühne. Bedeutet: Die Chancen, dass ihr dort die Stars von morgen entdecken werdet, sind hoch. Wer am Freitag auftreten wird, bleibt bis zum ersten Ton geheim. Nur so viel sei verraten: Wenn ihr Genres wie Deutsch-, Indie-, Elektropop und Rap feiert, seid ihr bei den Geheimkonzerten richtig. Den Veranstaltungsort findet ihr am Tag des Events unter dem Button „Wo ist die geheime Location?“. Tickets bekommt ihr hier.

Geheimkonzert, Stuttgart, 22.08., Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 20 Uhr

The Sprayed Dear – Ausstellung Staatsgalerie

Umsonst ins Museum? Da sagen wir nicht nein. Noch den gesamten August über könnt ihr die Ausstellung „The Sprayed Dear“ von Katharina Grosse besuchen und dabei euren Eintrittspreis selbst bestimmen. Grosse überschreitet mit ihrer Sprühtechnik die Grenzen der Zweidimensionalität und bemalt nicht nur traditionelle Leinwände, sondern ganze Räume, Fassaden und Landschaften. Wow? Wow! Außerdem erwartet euch eine atemberaubende Installation im 26 Meter hohen Kuppelsaal. Absolut beeindruckend!

The Sprayed Dear, Kunstgebäude, Schlosspl. 2, Stuttgart-Mitte, Di-So, 10-18 Uhr

Kürbisausstellung

Ja, wir können es auch kaum glauben. Aber es ist schon wieder Kürbiszeit! Am Samstag startet die Weltgrößte Kürbisausstellung in Ludwigsburg und katapultiert euch damit in die Herbstzeit. Die Ausstellung geht bis zum 2. November und steht in diesem Jahr unter dem Motto „Großes Kino“. Bedeutet: Macht euch auf die Suche nach Lucky Luke auf seinem Pferd Jolly Jumper, Harry Potter, Superman oder Jedi-Meister Yoda.

Kürbisausstellung, Blühendes Barock, Schorndorfer Straße, Ludwigsburg, 23.08-2.11., 9-20.30 Uhr

Outside Kubu

Den Stuttgarter Westen kann man nicht oft genug feiern – da sind wird uns einig! Beim Nachbarschaftsfest Outside Kubu erwartet euch am Samstag ein entspannter Tag mit Live-Musik, Kunst im Bunker, Foodtruck vom Hotzenplotz, Kaffeestand vom Fietsen und natürlich Drinks und Gezapftes vom KuBu. Hier trifft Nachbarschaft auf Kultur – einfach vorbeikommen und mitfeiern! Der Eintritt ist frei.

Outside Kubu, Kulturbunker, Diakonissenplatz, Rosenbergstraße 23, Stuttgart-West, 23.08., 15-21.30 Uhr

Sweat Summer Closing

Sweat kehrt auf Fridas Pier zurück. Und das bedeutet: Zwölf Stunden lang wird auf dem Ober- und Unterdeck getanzt, geschwitzt und gefeiert. Headliner ist dieses Mal der Ire Cromby, der kaum wie ein anderer für energiegeladenen Tech-House-Sound steht. Könnt ihr euch noch an den DJ-Contest aus dem Frühling erinnern? Zwei der Finalisten werden am Samstag das Oberdeck zum Beben bringen. Außerdem kehrt ein alter Hase des Stuttgarter Nachtlebens zurück: Moritz Esyot spielt zusammen mit Edwin die zweite Schicht auf dem Oberdeck und manövriert die Housebanger auf den hölzernen Tanzboden. Unten gibt’s Besuch aus Konstanz, denn das Warm-up wird von Rebecca, ihres Zeichens Stretch & Destroy-Gründerin, via Vinyl und digital bespielt.Closing-Routinier und Sweathead Nummer zwei Miro übernimmt die Frühschicht. Schnell sein lohnt sich, denn die Tickets werden knapp.

Sweat Summer Closing, Fridas Pier, Uferstraße 107, Stuttgart-Ost, 23.08., 17-5 Uhr