Wochenendtipps in Stuttgart: Geheimkonzert, Partygolf und Sweat Summer Closing auf Fridas Pier

Den Sommer auf Fridas Pier verabschieden, bei lässigen Beats ein paar Bälle schlagen, oder lieber gemütlich ein Viertele auf dem Weindorf? Neun Wochenendtipps für jeden Geschmack.
Die Mischung an Events, die der Kessel dieses Wochenende für euch bereithält, ist mal wieder wild. Wir haben uns durch das Angebot gegraben und euch die besten Tipps herausgesucht. Feiert beim Outside KuBu im Westen, lasst euch beim Geheimkonzert überraschen, tanzt zwölf Stunden lang auf dem Ober- und Unterdeck von Fridas Pier oder läutet auf der Kürbisausstellung in Ludwigsburg den Herbst ein.