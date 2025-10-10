Wochenendtipps in Stuttgart: Ausstellung im Skatepark, kostenlose Tattoos und Nachtflohmarkt

Die zwei besten Tage der Woche stehen an – und zumindest der Samstag wird nochmal sonnig. Ihr habt die Qual der Wahl: Partys, Ausstellungen, Flohmärkte, Pop-Ups und vieles mehr.

Jetzt, wenn die Tage kürzer und kälter werden, geht nichts in der Stadt? Falsch gedacht! Das Angebot dieses Wochenende kann sich wirklich sehen lassen. Unter anderem Kunst, Techno und fancy laces warten auf euch. Beginnt euer Wochenende im Sunny High, lasst euch am Samstag bei den Tagen der offenen Ateliers der Wagenhallen inspirieren, werdet im Philllys Space selbst kreativ, feiert auf Fridas Pier oder deckt euch im StadtPalais mit Büchern ein. Und das sind nur ein paar Vorschläge – nicht zu vergessen: Das Wasen-Closing steht auch an. Hier sind unsere 13 Tipps .

Ausstellung mit Live Musik „Der Staub der Straße“ Zwei Jahre nach der ersten Ausstellung ist es endlich wieder soweit: „Der Staub der Straße“ ist zurück! Gezeigt werden Werke junger Künstlerinnen und Künstler aus dem Kessel – roh, direkt, urban und geprägt durch die Skaterszene. Und wie soll es anders sein: Die Vernissage findet natürlich im Stuttpark statt. Begleitet wird das Ganze von Live-Musik. Klingt lässig? Ist lässig. Vorbeischauen lohnt sich!

Der Staub der Straße, Stuttpark, Kegelenstraße 19, Bad Cannstatt, 10.10., ab 19 Uhr

Singalong – Mitsing-Event (Hits der 90er und 2000er)

Ihr wollt eure Lieblingssongs endlich mal nicht nur unter der Dusche, sondern inmitten von anderen Musikbegeisterten singen? Dann seid ihr bei Singalong genau richtig. So funktioniert das Mitsing-Event: Alle Songtexte werden auf einer großen Leinwand zum Mitsingen angezeigt, der Moderator vor Ort begleitet den Abend und jedes Event steht unter einem bestimmten Motto. Diesmal: die Hits der 90er und 2000er. Ihr habt auch direkt Britney Spears und die Backstreet Boys im Ohr, oder?

Singalong, Mitsing-Event, Kulturquartier, Königstraße 49, Stuttgart-Mitte, 10.10., 20-22 Uhr

Uhu Bar Jubiläum

Dieses Wochenende steht mal wieder ein Geburtstag an: Die Uhu Bar wird zwei – und feiert das natürlich direkt zwei Tage lang. Am Freitag geht’s mit einer Ausstellung los, ab Mitternacht dann Afterparty. Mit der fetten Party geht’s am Samstag dann weiter. Außerdem erwartet euch an dem Tag noch eine besondere Aktion: Von 19 – 22 Uhr könnt ihr euch das Uhu Bar Logo tätowieren lassen – und das auch noch for free. Außerdem gibt es noch kleine Tattooflashes von drei Tattookünstlern. Begleitet wird das Ganze von DJ Warnweste. Klingt nach einem wilden Abend!

Uhu Bar, Leonhardstraße 4, Stuttgart-Mitte, 10.+11.10., ab 19 Uhr

Eröffnung und Artist-Talk „20 Jahre Frischzelle“

Spannende Einblicke in zwei Jahrzehnte junge Kunst aus der Region gibt es ab Freitag im Kunstmuseum. In der Ausstellung bekommt ihr einen Überblick über alle 31 Ausgaben der Frischzelle-Reihe. Für das 20-jährige Jubiläum ist nun erstmalig eine Auswahl an Werken zu sehen, die nach der Präsentation in der „Frischzelle“ zu einem Teil des Museumsbestandes wurden. Anlässlich der Eröffnung findet ein Artist Talk mit den ehemaligen Frischzelle-Künstlerinnen und Künstlern Pia Maria Martin, Anahita Razmi und Benjamin Bronni statt.

„20 Jahre Frischzelle“, Kunstmuseum, kleiner Schlossplatz, Stuttgart-Mitte, ab 10.10., 19 Uhr

LALA Techno

Indie mit Synth-Vibes, Techno mit Druck: Am Freitag bringt die Band Melody la la frische Pop-Vibes im Sunny High auf die Bühne. Danach übernehmen DJ-Sets bis spät in die Nacht und versorgen euch mit treibenden, hypnotischen Beats. Um 22 Uhr geht’s los, für 10 Euro kommt ihr rein.

LALA Techno, Sunny High, Bahnhofsstraße 14-18, Bad Cannstatt, 10.10., ab 22 Uhr

NEST – Fridas Pier

Keine Stadtkind-Wochenendtipps ohne Fridas Pier: Sowohl am Freitag, als auch am Samstag erwarten euch top Acts auf dem Wasser. Ab 23 Uhr wird am Freitag das Unterdeck für euch eingeheizt, das Line-Up ist vielversprechend: Oliver Huntemann (Senso Sounds), Nakadia (Filth On Acid), Tommahawk (Terminal M) und Bjørnson (Hypnostate). Aber hebt euch noch etwas Energie für den Samstag auf. Da warten auf euch Aka Aka (Whats Popin), Dynanim (deepwithyou) und Miss Evoice (Fridas Pier).

Fridas Pier, Uferstraße, Stuttgart-Ost, 10.+11.10., ab 23 Uhr

Tage der offenen Ateliers – Wagenhallen

„Alles offen“: Das ist am Samstag und am Sonntag das Motto bei den Wagenhallen – und das auf vielen Ebenen. Nach dem vollständigen Abbau der Container City ist der Blick frei: auf das Gelände, auf die Zukunft, aber auch auf viele offene Fragen. Diesen Schwebezustand möchte der Kunstverein Wagenhallen nutzen und lädt zu den Tagen der offenen Ateliers ein. Hier habt ihr die Möglichkeit die Künstlerinnen und Künstler in ihren Ateliers und Werkstätten zu besuchen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Aber nicht nur das: An beiden Tagen gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Theater, Workshops, Ausstellungen und vielem mehr.

Tag der offenen Ateliers, Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 2, Stuttgart-Nord, 11.+12.10., Sa.: ab 14 Uhr, So.: 12-18 Uhr

Pop-Up: The Baggy Offical

Ihr habt Bock euren Sneakern mit außergewöhnlichen laces einen neuen Look zu verpassen? Dann solltet ihr am Samstag das Pop-up von The Baggy Offical nicht verpassen. Und so funktioniert’s: Schnappt euch eure Lieblingssneaker und ab zum Breuninger. Euch erwarten laces mit Spitze, Glitzer und in coolen Farben. Falls ihr sowieso auf der Suche nach neuen Schuhen seid, könnt ihr natürlich auch im Breuninger stöbern und eure neuen Sneaker direkt im Anschluss pimpen. Außerdem gibt’s Getränke wie Matcha und leckere Snacks. Um 10 Uhr geht’s los. Am Abend versorgt euch Gian Paolo e Marco mit lässigen Beats. Das Beste: Wenn ihr Kinderschuhe spendet, erhaltet ihr 10 Prozent auf ein neues Paar. Die Erlöse gehen an Tugi Helps.

Pop-Up, Breuninger, 1. UG, Marktstraße 1-3, Stuttgart-Mitte, 11.10., 10-20 Uhr

Friends & Flowers: Workshop und Ausstellung

Der Herbst ist die beste Jahreszeit um kreativ zu werden. Die Möglichkeit dazu habt ihr am Samstag und am Sonntag im Phillys Space in Feuerbach. Kommt vorbei, schnappt euch ein paar Blumen, krallt euch einen Drink und schlendert durch die Ausstellung von Christine Joos. Im Anschluss lädt die Stuttgarter Künstlerin Lara von @kuenstler.leben zum Workshop „Skyline Stuttgart – Lineart meets Aquarell“ ein. Vorkenntnisse braucht ihr dafür keine, 50 Prozent der Einnahmen fließen in Krebshilfeprojekte. Genauere Infos zu den Workshops findet ihr hier. An beiden Tagen stellen viele weitere tolle Labels ihre Kunst, Blumen und Co aus.

Friends & Flowers, Phillys Space, Feuerbacher Weg 6, Stuttgart-Feuerbach, 11.+12.10., Sa.: 14-20 Uhr, So.: 10-17 Uhr

Bücherbörse Stuttgart

Die Tage werden kürzer und kälter: höchste Zeit also, sich mit ein paar spannenden Büchern einzudecken. Wie gut, dass dieses Wochenende die Bücherbörse im StadtPalais ansteht. Euch erwarten zwei Tage voller Bücher, Beats und Begegnungen. Stöbert in der großen Auswahl an Sechondhand-Büchern – mit dem Erlös werden Schulen gebaut. Freut euch außerdem auf verschiedene Lesungen und DJs mit Soul, Funk, Afrobeats, R&B, Hip-Hop und Deep House. Dieses Event solltet ihr nicht verpassen.

Bücherbörse, StadtPalais, Konrad-Adenauer-Straße 2, Stuttgart-Mitte, 11.+12.10., jeweils von 10-18 Uhr

Nachtflohmarkt im Kulturbunker

Der Nachtflohmarkt im Kulturbunker geht in die dritte Runde. Dieses Mal in der Mystery Edition! Euch erwartet eine magische Nacht voller einzigartiger Fundstücke, besonderer Deko und vielen Specials. Neben den klassischen Flohmarktständen gibt es eine zusätzliche Kleidertausch-Ecke, in der ihr die Kleidung, die ihr loswerden möchtet, gegen neue Schätze eintauschen könnt. Freut euch außerdem auf Tattoos von @tattoobabystuttgart und auf Trance Beats von bathmaster7 & Friends. Falls ihr auch schon tagsüber Bock auf Second-Hand habt: Am Samstag findet auch wieder der beliebte Feuerseeflohmarkt statt – wahrscheinlich bei bestem Wetter.

Nachtflohmarkt, Kulturbunker, Rosenbergstraße 23, Sutttgart-West, 11.10., 18-23 Uhr

Karls Comedy Show - Sommerfeeling, Jokes & Good Vibes

Karibik-Feeling trifft Punchlines im Kulturquartier – und ihr könnt dabei sein. Bei der Karls Comedy Show erwartet euch ein vielfältiger Mix aus Comedians. Schnappt euch eure Freundinnen oder Freunde und freut euch auf einen lustigen Abend, der euch garantiert den Alltags vergessen lässt. Tickets gibt’s hier, schnell sein lohnt sich.

Karls Comedy Show, Kulturquartier, Königstraße 49, Stuttgart-Mitte, 11.10., 19 Uhr

Wasen Closing – Students goes Wasen

Ihr habt es immer noch nicht geschafft, dieses Jahr auf dem Wasen vorbei zu schauen? Dann aber schnel! Dieses Wochenende habt ihr nochmal die Gelegenheit. Schlendert über das Gelände und probiert euch durch gebrannte Mandeln, Fruit Cakes und Co. Die HfT feiert am Sonntag mit „Students goes Wasen“ das diesjährige Festende im Göckelesmaier. Am Sonntag ist ein Tisch im Mittelschiff exklusiv für alle Studis & Friends der HfT Stuttgart im Festzelt reserviert! Tickets bekommt ihr hier. Und pssst: Das zweite Bier gibt’s gratis.

Students goes Wasen, Cannstatter Wasen, Festzelt Göckelesmaier, 12.10., ab 17 Uhr