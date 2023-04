6 Treffpunkt der Bierkenner: die Wagenhallen, wo am Wochenende ein Craft-Beer-Festival stattfindet. Foto: Lichtgut / Ferdinando Iannone

Nach dem Frühlingsfest-Auftakt ist vor dem Trickfilmfest-Finale in Stuttgart – und natürlich vor den Helene Fischer-Feiertagen vom 2. bis zum 7. Mai in der Schleyerhalle. Und selbst wenn das VfB-Heimspiel gegen Mönchengladbach ausverkauft ist – dabei sein ist alles. Darüber hinaus gibt es Kunst, Animationsfilme, Ausstellungen und eine Craftbeer-Verkostung. Doch das ist nicht das einzig Staunenswerte an diesem langen Wochenende.

Die Lange Nacht ist zurück

Die Lange Nacht der Museen ist für dieses Jahr Geschichte, die Lange Nacht aber kommt erst. Denn zum Abschluss des Frühjahrsfestivals der Oper Stuttgart machen sich an diesem Freitag, 28. April, Musikerinnen und Musiker des Staatsorchesters Stuttgart auf zum Dialog mit der bildenden Kunst. „Die Lange Nacht der Übergänge“ schafft Verbindungen zu den Ausstellungen „Cindy Sherman – Anti-Fashion“ in der Staatsgalerie Stuttgart (16.30 Uhr), „Shift. KI und eine zukünftige Gemeinschaft“ im Kunstmuseum Stuttgart (18.30 Uhr) sowie „Widerständige Musen. Delphine Seyrig und die feministischen Videokollektive im Frankreich der 1970er und 1980er Jahre“ im Württembergischen Kunstverein Stuttgart (Kunstgebäude am Schlossplatz, 21 Uhr).

Fotokunst in der Staatsgalerie Foto: Cindy Sherman

Trickfilmfest-Finale

Das Internationale Trickfilmfest Stuttgart (Progamm unter www.itfs.de) ist auch 2023 nicht zu bändigen. Träume, Tränen, Zukunftsglauben und Zukunftsangst, Spaß, Spiel und der globale Kampf um Marktanteile vermengen sich bis in die letzten Minuten des ITFS an diesem Sonntag, 30. April. Man kann dort aber auch einfach entspannen, dank der großen Open-Air-Leinwand auf dem Schlossplatz. Umsonst und draußen – an diesem Samstag um 20.15 Uhr entführt das Animationsabenteuer „Lightyear“ auf einen lächerliche 4,2 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernten Planeten und am 30. April um 11 Uhr können sich Groß und Klein an der Videoaufzeichnung der Familienoper „Räuber Hotzenplotz“ der Staatsoper Stuttgart erfreuen.

Flohmarkt-Atmosphäre auf dem Karlsplatz. Foto: Archiv/Lichtgut/Julia Schramm

Flohmarkt-Freuden

Einen Samstag verschlendern? Das ist an diesem Samstag nicht nur auf dem Karlsplatz problemlos möglich. Am 29. April ist von 10 bis 16 Uhr Flohmarkt quasi ein Synonym für Stadtteilentdeckung. So lockt etwa ein Flohmarkt auf den Campus der Universität in Vaihingen – und im Westen geht es von Hinterhof zu Hinterhof und dann wohl doch immer wieder zur Freiluftbühne Bismarckplatz zwischen Kultbuchladen Buchstäbchen, Eiscafé Fragola, Trattoria Piloni, Vogelsangatelier und dem fast schon legendären Laden.

Festival der Straßenkunst

Unterschiedlichste Interessen unter einen Hut bringen? Das geht an diesem Sonntag, 30. April, und am Montag, 1. Mai, beim Straßenkunst-Festival auf dem Areal von Eliszis Jahrmarktstheater im Killesbergpark (www.eliszis.de). Jongleure, Clowns, Tänzer und Akrobaten, dazu Musiker und Wortkünstler – hier ist das Staunen Programm. Der Eintritt ist frei. Deshalb warnt die Eliszi-Crew vor bloßen Nehmer-Qualitäten: „Die Künstlerinnen und Künstler bekommen keine fixe Gage, sondern nur das, was Sie nach der Show in ihren Hut legen. Bitte seien Sie großzügig“.

Bierkultur in den Wagenhallen. Foto: Archiv

Craft-Beer-Festival

Ein anderes Festival ist an diesem Wochenende dem Bier – genauer dem handwerklich gebrauten Craft Beer gewidmet. Die Veranstalter vom Kraftpaule-Team geizen nicht mit Superlativen. Sie versprechen „Bierkultur in all ihren wunderbaren Facetten“ im „Epizentrum der schwäbischen Bierwelt“, wo sich Dutzende Brauereien präsentieren, „die in Bier mehr sehen als ein gesichtsloses Gebräu“. Das Epizentrum der Bierkultur bilden in diesem Fall die Wagenhallen beim Nordbahnhof, wo am Samstag ab 16 Uhr angestoßen werden kann. Der ganze Spaß reicht bis in den 1. Mai hinein. Erst um 2 Uhr ist Schluss. Mehr dazu unter: www.craftbeerfestival-stuttgart.de