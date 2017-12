Wochenendtipps für Stuttgart und Region Diese Veranstaltungen warten zum Jahresende

Von len 29. Dezember 2017 - 06:00 Uhr

Es ist wieder so weit: Der Jahreswechsel steht bevor und zahlreiche Locations wappnen sich für die bevorstehende Silvesterparty. Das Wochenende bringt aber auch andere Veranstaltungen. Wir haben die Übersicht.





Stuttgart - Eins dürfte allen klar sein: Am bevorstehenden Wochenende dreht sich alles um Silvester. Trotzdem stehen in Stuttgart einige wenige Veranstaltungen an, die nicht direkt mit dem Jahreswechsel zusammenhängen.

Wer sich zum Wochenendbeginn schon mal in Partylaune bringen will, kann das gemeinsam mit der Antilopen Gang machen. Die deutsche Hip-Hop-Gruppe tritt am Freitag im Kulturzentrum Franz K. in Reutlingen auf.

Erst entspannen, dann feiern

Ebenfalls am Freitag kann bei der Rosenau Tanznacht abgefeiert werden. Seit mehr als sieben Jahren ist die Rosenau im Stuttgarter Westen Ort und Gastgeber der Tanznacht. Karten gibt es im Vorverkauf für 7,50 Euro, für Kurzentschlossene gibt es an der Abendkasse eine begrenzte Anzahl an Karten für je 9 Euro.

Alle, die sich vor der Silvesterparty noch mal richtig entspannen wollen, sind bei der langen Sauna-Nacht im Hallenbad Heslach richtig. Los geht es um 19 Uhr, ab 21.30 Uhr hat die Mitternachtssauna geöffnet. Um 0 Uhr gibt es für die Besucher Sekt, bevor das Hallenbad um 1 Uhr seine Türen schließt.

Eins, zwei, drei Tage Silvester feiern

Wer Silvesterpartys liebt, kann im Universum in Stuttgart gleich drei Tage feiern. Hier beginnt die Party bereits am 29. Dezember um 20 Uhr. Drei Tage lang versprechen zwölf Bands und zehn DJs den ultimativen Start ins neue Jahr 2018.

