Wochenendtipps für Stuttgart und Region Adventsshopping, Sonnenwendfeier und Hinterhofgrillen

Von red 14. Dezember 2017 - 16:23 Uhr

Schon wieder Wochenende und schon wieder keine Pläne? Wir wissen, was in Stuttgart und Region in den kommenden Tagen ansteht – und haben die besten Tipps zusammengestellt. Happy Weekend!





Stuttgart - Die schlechte Nachricht für Weihnachtsmuffel vorneweg: Auch an diesem Wochenende wimmelt es in Stuttgart und Region nur so vor Weihnachts- und Adventsmärkten. Glühwein, handgearbeitete Geschenkideen und regionale Leckereien gibt es diesmal nicht nur in Stuttgart, Esslingen oder Ludwigsburg, sondern auch in Tübingen oder Rudersberg. Eine alternative zu den herkömmlichen Märkten ist das Adventsshopping in den Ateliers vom Local House. Mit dabei ist unter anderem das Lederwaren-Label Kvinna.

Die gute Nachricht für Weihnachtsmuffel: Zu all dem weihnachtlichen Budenzauber gibt es mindestens genauso viele Alternativen, für die es sich lohnt, an diesem Wochenende das Sofa zu verlassen. Das Café Babel etwa öffnet ausnahmsweise auch am Sonntag und hat lecker Pfannkuchen und Muffins im Angebot. Was für kleine und große Stuttgarter außerdem auf dem Programm steht, haben wir in unserer Bildergalerie zusammengestellt. Klicken Sie sich durch.