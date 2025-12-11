Wochenendtipps für Stuttgart: Swiftie-Party, Sweat-Festival und Slot-Wichteln

Kerzen ziehen, Taylor abfeiern und endlich wieder unter freiem Himmel tanzen. Was der Kessel bereithält, klingt nach einem perfekten Winterwochenende. Wir haben den Überblick für euch.

Ihr wollt dieses Wochenende nochmal ordentlich abfeiern und auf andere Gedanke kommen, bevor es über Weihnachten zur Family geht? Nochmal ein paar gute Momente mit euren Freundinnen sammeln, um euren bald angeschlagenen Nerven etwas gutes zu tun? Dann ist hier unser Fahrplan für euer (vielleicht letztes Stuttgart)-Wochenende in diesem Jahr.

Im Hallo Emil findet dieses Wochenende endlich wieder der beliebte Weihnachtsmarkt statt. Auf euch warten Kunst und Keramik, Lagerfeuer und Kaiserschmarrn, Dj Forelle und Workshops wie Kerzenziehen und Tontöpfern.

Außerdem stehen am Samstag gleich zwei wichtige Geburtstage an, die beide für eine gute Stimmung im Kessel sorgen werden: Sweat wird vier, Taylor Swift 34. Grund zum Feiern, oder?

Wer sich dieses Wochenende musikalisch überraschen lassen möchte, kann am Samstag in der Lerche vorbeischauen: Statt Schrottwichteln gibt’s hier nämlich Slotwichteln.

Und das ist noch lange nicht alles...

Elektronisch Draußen auf Fridas Pier

Sind wir mal ehrlich: Wir vermissen doch alle schon das Tanzen unter freiem Himmel, oder? Deshalb die good news: Elektronisch Draußen goes Fridas Pier dieses Wochenende – und ihr könnt dabei sein. Von 18 bis 22 Uhr wird das Oberdeck zur Bühne. Wenn die Kälte zunimmt, wird die Party in das Innere der Frida verlagert. Außerdem öffnet der Winterhafen seine Türen. Das heißt: Für euch gibt’s gebrannte Mandeln, herzhafte Snacks, verschiedene Punsch-Varianten und wärmende Drinks.

Elektronisch Draußen, Fridas Pier, Uferstr. 107, Bad Cannstatt, 12.12., 18 Uhr

Gebärden der Geschichte in der Rampe

Lasst euch auf eine Reise durch die verschiedenen Epochen der Kultur der tauben Menschen entführen: Vier Figuren aus unterschiedlichen historischen Momenten geben im Rahmen eines Theaterstücks Einblicke in ihre Lebensrealitäten und blicken gemeinsam in die Zukunft. Begleitet werden sie von einem inklusiven Gebärdenensemble mit 14 Mitwirkenden aus Stuttgart, Freiburg und Berlin – bestehend aus hörenden, schwerhörigen und tauben Personen. Die Aufführungen finden am Donnerstag, Freitag und Samstag statt.

Gebärden der Geschichte, Theater Rampe, Filderstr. 47, Stuttgart-Süd, 11., 12., 13.12., Do + Fr 19 Uhr, Sa 16 Uhr

Kessel Comedy

Mit einem lustigen Abend ins Wochenende starten? Immer eine gute Idee! Am Freitagabend stehen in der Boa die besten Comedians des Landes auf der Bühne. Sichert euch einen Platz und erlebt, wie witzig Stand-up-Comedy sein kann. Das Ticket kostet 20 Euro, um 20 Uhr geht’s los.

Kessel Comedy, Boa, Tübingerstr. 12-16, Stuttgart-Stadtmitte, 9.12., 20-22:30 Uhr

Hallo Emil Weihnachtsmarkt

Am Wochenende wird das Hallo Emil in ein Winterwunderland verwandelt: Die vierte Auflage des Wintermarktes steht an. Freut euch auf Kunst, Keramik, Goldschmuck, Schnaps, Granolas, süße Datteln und mehr. Im Außenbereich warten Licht, Lagerfeuer, heiße Schelle und DJ Forelle. Das Küchenteam versorgt euch mit Kürbissuppe, Dinnede, Ofenkartoffel und Kaiserschmarrn. Und weil das noch nicht reicht: Es gibt auch eine Workshop Area, in der ihr euch im Kerzenziehen, Tontöpfern und Kaffeerösten ausprobieren könnt. Wir sagen: Hingehen lohnt sich!

Weihnachtsmarkt, Hallo Emil, Inselstr. 147, Stuttgart-Untertürkheim, 13.+ 14.12., 13-18 Uhr

Birthday-Party von Taylor Swift

Für Swifties steht am Samstag der wohl wichtigste Tag des Jahres an: Taylor Swift wird 36. Und das wird natürlich im Romy S gefeiert! Euch erwartet ein Musik-Abenteuer durch 12 Eras und 20 Jahre Musik – kombiniert mit Christmas Vibes. Diese Nacht wird wild! Also: Come and shake it off zu Tay’s besten Hits.

Taylor’s Birthday & Christmas Version, Romy S, Lange Str. 7, Stuttgart-Stadtmitte, 13.12., 18-23 Uhr

Sweat-Festival Winter Edition

Dieses Wochenende steht noch ein weiterer Geburtstag an: Sweat wird 4 und lädt zur großen Jubiläumsparty auf Fridas Pier ein. Schnappt euch eure Friends und tanzt durch die Nacht – die Party-Reihe bringt für euch den trance-angehauchten House-Sound von Narciss ins Unterdeck. Support kommt von den Sweat-Gründern und Geburtstagskindern Philipp und Moritz a.k.a. Edwin und Miro. Tickets bekommt ihr im Vorverkauf für 18 Euro.

Sweat Festival, Fridas Pier, Uferstr., Bad Cannstatt, 13.12., 23 Uhr

Slotwichteln in der Lerche

Ihr habt keine Lust mehr auf Wichteln? Hierauf bestimmt! Denn die Lerche 22 hat sich ein ganz besonderes vorweihnachtsliches Geschenk einfallen lassen. Am Samstag wird per Los entschieden, wann welche Musik aufgelegt wird: Sieben Slots, sieben DJs. Ab 23 Uhr wird gewichtelt und ab Mitternacht wird dann groß aufgespielt! Es erwartet euch ein Genremix mit einigen Favs’ aus der Stuttgarter DJ-Szene. Als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk wird auch eine Wildcard für den Slot von 0 – 1 Uhr in der Frau Weiß Bar verwichtelt.

Slotwichteln, Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Stadtmitte, 13.12., 23-5 Uhr

Drag Bingo

Kurz vor dem Jahresende noch einen Gewinn mit nach Hause nehmen? Diese Chance habt ihr beim Drag Bingo am Sonntag im Oscho. Passend zur Weihnachtszeit und dem dritten Advent warten kleine Überraschungen auf euch. Natürlich gibt es auch Performances und den legendären, prall gefüllten Holiday-Sack ! It’s the season of giving ! Um 16 Uhr geht’s los. Fünf Euro Spende pro Bingo Karte sind erwünscht.

Drag Bingo, Oscho, Königstr. 29, Stuttgart-Stadtmitte, 14.12., 16-19 Uhr