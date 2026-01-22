Wochenendtipps für Stuttgart: Strickkino, House-Beats und Küchenparty

Am Wochenende noch nichts vor? Kein Problem! Hier erfahrt ihr, was Stuttgart so zu bieten hat – ganz egal, ob kreativ, humorvoll, entspannt oder ausgelassen. Wir haben die Tipps.
Reisebegeistert und Filmjunkie? Dann ist die Liederhalle am Samstag der richtige Ort für euch, denn die European Outdoor Film Tour ist in Stuttgart zu Gast. Doch, wer lieber selbst aktiv sein möchte, kann dieses Wochenende im Kessel auch wieder so richtig abfeiern – sogar auch tagsüber. Wir zeigen euch, was sonst noch so ansteht!