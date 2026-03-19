Wochenendtipps für Stuttgart: Stadtkind-Ausstellung, K-Pop Party und Flinta Skate Workshop

Das Wochenende in Stuttgart ist vollgepackt: K-Pop-Beats, Lange Nacht der Museen, Skate-Workshop, Flohmarkt und mehr. Wir navigieren euch durch den Mix aus Party, Kultur und Action.
Ihr habt Lust auf ein Wochenende mit vollem Programm? Ob ihr zu K-Pop-Beats tanzen, durch die Museen der Stadt schlendern (und natürlich bei uns vorbeischauen) oder bei einem Glas Wein den Abend ausklingen lassen wollt – der Kessel verwöhnt euch dieses Wochenende mit der perfekte Mischung aus Party, Kultur und Entspannung.