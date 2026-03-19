Wochenendtipps für Stuttgart: Stadtkind-Ausstellung, K-Pop Party und Flinta Skate Workshop

Das Wochenende in Stuttgart ist vollgepackt: K-Pop-Beats, Lange Nacht der Museen, Skate-Workshop, Flohmarkt und mehr. Wir navigieren euch durch den Mix aus Party, Kultur und Action.

Ihr habt Lust auf ein Wochenende mit vollem Programm? Ob ihr zu K-Pop-Beats tanzen, durch die Museen der Stadt schlendern (und natürlich bei uns vorbeischauen) oder bei einem Glas Wein den Abend ausklingen lassen wollt – der Kessel verwöhnt euch dieses Wochenende mit der perfekte Mischung aus Party, Kultur und Entspannung.

Also: Handy weg, Lieblingsoutfit rausgesucht und los geht’s ins Wochenende!

K-Pop Party

Hallyu-Fans aufgepasst! Am Wochenende wird der Kessel zur K-Pop-Arena. Bei der Korean Party Factory erwarten euch die neuesten Hits aus Korea, explosive Beats und eine Community, die genauso K-Pop-verrückt ist wie ihr. Ob BTS, Blackpink oder NewJeans – hier läuft alles, was das Hallyu-Herz begehrt. Also Lightstick einpacken und ab auf die Tanzfläche!

Korean Party Factory, Romy S., Lange Str. 7, Stuttgart-Stadtmitte, 20.3., 23 Uhr, Tickets gibt’s hier >>>

Nische – Experimentelle DJ-Sets im Bunker

Für alle, die es elektronisch mögen: Der Kulturbunker öffnet am Freitag seine Türen und verspricht einen Abend voller treibender Beats und hypnotischer Sounds. In intimem Ambiente könnt ihr euch hier von lokalen und internationalen DJs durch die Nacht tragen lassen. Perfekt für alle, die Club-Kultur abseits des Mainstreams suchen. Einlass ist ab 21.30 Uhr.

Nische, Rosenbergstr. 23, Stuttgart-West, 20.3., 22-0.15 Uhr

Flohmarkt auf dem Wilhelmsplatz und auf dem Marienplatz

Vintage-Liebhaber:innen und Schnäppchenjäger:innen aufgepasst! Am Wilhelmsplatz findet am Samstag wieder der beliebte Flohmarkt statt. Zwischen Second-Hand-Schätzen, alten Schallplatten und kuriosem Trödel lässt sich hier garantiert das ein oder andere Unikat finden. Perfekt für einen entspannten Samstag. Wer hier nichts findet, kann danach beim Marienplatz vorbeischauen. Auch hier gibt’s am Samstag alles, was das Second-Hand-Herz höher schlagen lässt. In beiden Fällen gilt: Früh da sein lohnt sich!

Flohmarkt Wilhelmsplatz, Stuttgart-Mitte, 21.3., 9-16 Uhr

Flohmarkt Marienplatz, Stuttgart-Süd, 21.3., 10-17 Uhr

Sculpture No Sculpture

Kunst, die Fragen stellt: Die Ausstellung „Sculpture No Sculpture“ lädt zum Perspektivwechsel ein. Was ist Skulptur? Was nicht? Zwischen Installation, Objekt und Raum verschwimmen hier die Grenzen. Perfekt für alle, die zeitgenössische Kunst lieben und sich gerne auf experimentelle Positionen einlassen. Ein Besuch, der zum Nachdenken anregt! Der Eintritt ist frei.

Sculpture No Sculpture, Kunstverein Wagenhalle, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 20.03., 21.03., 22.03., 27.03., 28.03., jeweils 14-19 Uhr

Lange Nacht der Weine

Ein Abend, viele Weine, unzählige Geschmackserlebnisse: Bei der Langen Nacht der Weine könnt ihr euch am Samstag durch edle Tropfen probieren und dabei mehr über Rebsorten, Anbaugebiete und Winzerkunst erfahren. Ob Weißwein-Fan oder Rotweintrinker:in – hier kommt jede:r auf den Geschmack. Also Gläser hoch und Prost aufs Wochenende!

Lange Nacht der Weine, Wagenhallen, Innerer Nordbahnhof 1, Stuttgart-Nord, 21.3., 20-3 Uhr, Wein-Matinee ab 15 Uhr, Tickets gibt’s hier >>>

Lange Nacht der Museen – mit eigener Stadtkind-Ausstellung

Kultur satt gibt’s bei der Langen Nacht der Museen! Stuttgarts Museen öffnen am Samstag bis spät in die Nacht ihre Türen und laden zu einer Entdeckungsreise durch Kunst, Geschichte und Wissenschaft ein. Mit nur einem Ticket könnt ihr durch verschiedene Ausstellungen schlendern, an Führungen teilnehmen und euch von der Vielfalt der Stuttgarter Museenlandschaft überraschen lassen. Sneaker an und los!

Was ihr auf keinen Fall verpassen dürft: Unsere Stadtkind-Ausstellung „Better together“. Zusammen mit dem Interkulturellen Meetup Stuttgart zeigen wir, wie Kollektive die Clubkultur im Kessel verändern. Weitergefeiert wird danach in der Lerche! Hier steigt die Lange Nacht nach der Langen Nacht bis 5 Uhr morgens. Seid ihr dabei?

Lange Nacht der Museen , in ganz Stuttgart, 21.3., 18-1 Uhr, Tickets und Infos hier >>>

Stadtkind-Ausstellung, Geißstr. 4, Stuttgart-Stadtmitte, 21.3. 18-1 Uhr, mehr Infos hier >>>

Die Lange Nacht nach der Langen Nacht, Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Stadtmitte, 21.3., 23-5 Uhr

Bed Movements

Intim und bewegend: Leonie Kloepfer präsentiert mit „Bed Movements“ eine Ausstellung, die unter die Haut geht. Im Bett als Ort der Verletzlichkeit, der Träume und der Begegnungen erforscht sie Körperlichkeit und Emotionen. Die Ausstellung geht noch bis zum 17. April. Der Eintritt ist frei.

„Bed Movements“, Haus der katholischen Kirche, Königstr. 7, Stuttgart-Stadtmitte, 14.3.-17.4., jeweils von 9-18 Uhr

Celebrating Womanhood

Die Dauerausstellung im Linden-Museum ist voller Empowerment: „Celebrating Womanhood“ feiert Weiblichkeit in all ihren Facetten. Mit Performances, Musik und Kunst wird ein Raum geschaffen, in dem Frauen und FLINTA-Personen sich gegenseitig feiern, inspirieren und bestärken. Die Ausstellung geht noch bis zum 7. Juni. Für 6 Euro kommt ihr rein.

„Celebrating Womanhood“, Linden-Museum, Hegelplatz 1, Stuttgart-Stadtmitte, bis 7.6., 10-17 Uhr

Was sich nicht erinnert

Erinnerung und Vergessen: Julia Scholl widmet sich in ihrer Ausstellung „Was sich nicht erinnert“ den Lücken in unserer Gedächtnislandschaft. Was geht verloren? Was bleibt? In poetischen Bildern und eindringlichen Momenten erforscht sie das fragile Konstrukt unserer Erinnerungen. Im Zentrum der Arbeit steht die Beziehung der Künstlerin zu ihrer Großmutter. Für Kulturfans ein Muss!

„Was sich nicht erinnert“, Galerie Kernweine, Cottastr. 4-6, Stuttgart-Süd, 28.2.-3.5., Di-Do 17-24 Uhr, Fr + Sa 17-1 Uhr

Tristan Brusch: Am Anfang Tour 2026

Der Wahl-Berliner spielt mehr als nur Gitarre, er singt, haucht, spuckt, macht unendlich Schönes wie Hässliches sichtbar. Geschont wird man woanders. Am Samstagabend könnt ihr ihn live im Wizemann erleben. Wir sagen: Bühnenmagie, die sich perfekt für den Frühlingsbeginn eignet! Tickets gibt’s für knapp 30 Euro.

Tristan Brusch, Wizemann, Quellenstr. 7, Stuttgart-Nord, 21.3., Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr

Nikra: Die Angst und das, was sie mit dir macht

Tiefgründig und gleichzeitig wild wird’s mit Nikra: Bei ihrer Tour „Die Angst und das, was sie mit dir macht“ nimmt euch die Künstlerin mit auf eine emotionale Reise. Mit knallhartem Punk, frischen Sounds und berührenden Texten schafft sie einen Raum für Themen, die oft unausgesprochen bleiben. Ein Abend, der nachhallt – versprochen! Tickets gibt’s für knapp 25 Euro.

Nikra, Club Cann, Kegelenstr. 21, Stuttgart-Bad Cannstatt, 21.3., 19 Uhr

Girls und FLINTA Skate Workshop

Action pur gibt’s am Sonntag beim Girls & FLINTA Skate Workshop! Egal ob Anfängerin oder bereits auf dem Board zu Hause – hier könnt ihr in sicherem Rahmen eure Skills verbessern, neue Tricks lernen und Teil einer Community werden. Skateboard schnappen und ab auf die Rampe! Empowerment und Spaß garantiert. Jedes Level ist willkommen: Vom absoluten Newbie bis zum Pro. Außerdem erwarten euch erfahrene Skateboarderinnen, die euch Basics und anspruchsvolle Tricks zeigen. Der Workshop kostet 25 Euro.

Girls & FLINTA Skate Workshop, Stuttpark, Kegelenst. 19, Stuttgart-Bad Cannstatt, 22.3., 10.30-13-30 Uhr