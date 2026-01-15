Wochenendtipps für Stuttgart: Nachtflohmärkte,Barhopping und Fantasy Filmfestival

Neues Jahr, neues Glück? Ob beim Nachtflohmarkt ein neue Lieblingsteil oder beim Single-Barhopping vielleicht das große Liebesglück? Wir haben die besten Wochenendtipps für euch.
Die Stadt zeigt sich auch im neuen Jahr von ihrer vielfältigen Seite und bietet alles, was ein gutes Wochenende braucht. Für Filmfans, Nachtschwärmer:innen, Singles und Craft-Beer-Liebhaber:innen wird einiges geboten, denn Stuttgart leuchtet, lacht, feiert und entdeckt. Hier ist definitiv keine Langeweile angesagt! Wir navigieren euch durch die zwei besten Tage der Woche.