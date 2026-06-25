Wochenendtipps für Stuttgart: Kostenloses Open-Air, DJ Picknick und Bitch-Fest

Der Kessel brennt – und das nicht nur wegen der Sonne! Dieses Wochenende ist wieder einiges los: Festival, Open-Airs, Flohmärkte, Comedy, Empowerment und mehr. Unsere 11 Tipps.
Seid ihr bereit für das Hitze-Wochenende? Das Programm ist eindeutig zu schade, um den ganzen Tag nur im Freibad zu liegen (obwohl das natürlich verlockend ist!). Von chilligen Open-Airs und Nachtflohmärkten über spannende Konzerte und Comedy bis hin zu Female Empowerment und nachhaltigen Festen – der Kessel hat einiges auf Lager. Schnappt eure Friends, packt die Sonnencreme ein und lasst euch das nicht entgehen! Hier kommen unsere Tipps.