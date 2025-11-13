Wochenendtipps für Stuttgart: Hotel Central Festival, 10am Club und kostenloses Schlemmen

Gleich drei Festivals finden dieses Wochenende in Stuttgart statt. Außerdem: eine Indie-Party, Theater und die Buchwochen. Wir behalten den Überblick für euch – hier sind unsere Tipps.
Die Festivalsaion ist vorbei? Das dachten wir auch. Doch der Kessel beweist dieses Wochenende das Gegenteil! Gleich drei ungewöhnliche Festivals stehen an: das Festival Hotel Central, auf dem sich Kunstschaffende vernetzen können, das Nachtsicht Festival, das die baltischen Länder und die Region Stuttgart näher zusammenbringen möchte – und natürlich das 10am Club Festival in den Wagenhallen. Hier könnt ihr am Samstag den ganzen Tag feiern – und das ganz ohne Kater am nächsten Morgen.