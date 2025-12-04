Wochenendtipps für Stuttgart: Frida Kahlo, Techno in der Lerche und Silent Reading Party

Was der Kessel am Wochenende bereithält? So einiges: schlemmen beim Breakfast-Club, tanzen im Kulturbunker, shoppen beim Poolhaus Pop-up und vieles mehr. Wir haben die Tipps für euch.
Grau, grauer, Stuttgart: Der Kessel zeigt sich im Moment nicht gerade von seiner besten Seite. Da will man am liebsten gar nicht erst das Haus verlassen. Doch dass es sich lohnt, den inneren Schweinehund zu überwinden, zeigen diese Events: Bunker Rave, Diversity Clothing Pop-up, Konzert im Merlin, Techtation in der Lerche, Dschinss auf der Bühne...