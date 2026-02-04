Wochenendtipps für Stuttgart: Clubfestival, Frida is back und Super Bowl Party

Grau, grauer, Stuttgart. Doch das Wochenende wird bunt: Aperol-Yoga, Party auf Fridas Pier, Clubfestival, Super Bowl Party und Ausstellungen warten auf euch. Hier sind unsere Tipps.

Ein neues Wochenende steht an und anders als die Wetteraussichten, sind die angekündigten Events für den Kessel bunt und abwechslungsreich. Macht die Nacht zum Tag in der Lerche, zieht mit einem Ticket von Club zu Club, schlemmt euch durch den Bottomless Lunch oder macht euch eine entspannte Zeit in den verschiedenen Ausstellungen und spart euch die Energie für die Super Bowl Party auf.

DJ-Workshop

Ihr wolltet euch schon immer mal als DJ versuchen, aber wisst nicht genau wie? Dann schreibt euch dieses Event in den Kalender: Am Donnerstag findet im Proton ein DJ Workshop statt – hosted by Hermann Hesse. Was euch erwartet? Technik, Übergänge und Clubfeeling. Und wichtig: Alle Level sind willkommen. Danach gibt’s Community Meetup und Open Decks Vibe. Für einen Zehner seid ihr dabei.

DJ-Workshop, Proton, Königstr. 49, Stuttgart-Stadtmitte, 5.2. 17.30-19 Uhr

Clubfestival

Jetzt mal ehrlich: Die Eintrittspreise für Clubs sind in den letzten Jahren ganz schön in die Höhe geschossen. Wie cool wäre es, mit einem einzigen Ticket in unterschiedlichen Locations zu feiern? Genau das geht auf dem Clubfestival, das das Clubkollektiv am Freitag in Stuttgart veranstaltet. In dieser Nacht könnt ihr auf den Dancefloors von zehn verschiedenen Clubs tanzen – und das alles mit nur einem Ticket. Mit dabei sind unter anderem die Boa, die Lerche 22, das Proton und Fridas Pier.

Clubfestival, Stuttgart, Tickets und Infos hier >>

Ausstellung: Dokumentarfotografie Förderpreis

Ihr hängt noch ein bisschen im Winterloch und wollt es am Wochenende entspannt angehen lassen? Dann ab mit euch in die Staatsgalerie. Hier feiert am Freitag die Ausstellung „Dokumentarfotografie Förderpreis 15 der Wüstenrot Stiftung“ ihr Opening. Die Künstlerinnen und Künstler setzen sich in unterschiedlicher Weise mit bestehenden Wahrheiten unserer Gesellschaft auseinander. Psst: Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Dokumentarfotografie Ausstellung, Staatsgalerie, Konrad-Adenauer-Str. 30-32, Opening Party: 6.2. 18-22 Uhr, Ausstellung: Di-So 10-17 Uhr, Do 10-20 Uhr

Slick in der Lerche

Einzigartige House-Vibes warten am Freitag in der Lerche auf euch. Slick liefert rohen, direkten und verspielten House mit funky Elementen. Das Lineup: Cassy, Yeliz, Chaos Disco Club (Fuchziger b2b Apfel). Klingt nach einem einzigartigen Abend. Schnappt euch eure Friends und macht zusammen die Nacht zum Tag!

Slick, Lerche 22, Königstr. 22, Stuttgart-Stadtmitte, 7.2., 23-5 Uhr

Aperol-Yoga in Stuttgart

Passen Alkohol und Asanas zusammen? Dieses Event sagt ja! Aperol-Yoga verbindet entspannte Übungen mit einem leckeren Aperol Spritz. Schnappt euch eure Sportmatte, lasst den Abend entspannt ausklingen – und seid gespannt, was es mit dem Aperol-Gruß auf sich hat.

Aperol-Yoga, Oberstdorferstr. 18, Stuttgart-Untertürkheim, 7.2. 18-19 Uhr

Runs n Rolls meets Peloton Run Club Tour

Yoga ist euch zu langsam? Wie wäre es dann mit einem Run am Samstagvormittag? Denn am 7. Februar macht die Peloton Run Club Tour Halt im Stuttgarter Süden. Trainiert wird zusammen mit dem Run Club Runs n Rolls. Perfekt, wenn ihr gerade für einen Halbmarathon trainiert oder einfach einen Motivationsboost für die kalten Wintertage braucht. Wichtig: Alle Fitnesslevel sind willkommen. Seid ihr bereit?

Runs n Rolls meets Peloton Run Club Tour, Café Lang, Immenhoferstr. 38, Stuttgart-Süd, 7.2. 9.45 Uhr

Re-Opening auf Fridas Pier

Am Wochenende wird Fridas Pier aus dem Winterschlaf geholt! Am Freitag sorgen dafür Dejago (Coexist), Diegö (Fridas Pier), Miss Evoice (Waldtraut Lichter) und Yeliz (HÖR), am Samstag sind es Niko S. (superpartyrecords), Masedia, Jannik S und Surreal Domain. An beiden Tagen geht’s auf dem Unterdeck um 23 Uhr los.

Re-Opening, Fridas Pier, Uferstraße 107, Stuttgart-Ost, 6.2. 23 Uhr

Lost In Sound meets superpartyrecords, Fridas Pier, Uferstraße 107, Stuttgart-Ost, 7.2. 23 Uhr

Bottomless Lunch

Schleckermäuler aufgepasst: Am Samstag finde der „Bottomless Lunch“ im Kessel statt. Hier gibt es gibt so viel Schaumwein, wie ihr trinken könnt. Ja, ihr habt richtig gelesen. Denn neben Köstlichkeiten wie veganer Auster, Bao Burger, Smashed Cucumber Salad und Sushi Tacos ist im Eintrittspreis free Secco einbegriffen.

Bottomless Lunch, BanhMi & Bubbles, Eberhardstr. 65, 7.2. 13-16 Uhr

Ausstellung: Faszination Psyche

Wie ticken wir wirklich, und warum? Diese Frage beschäftigt uns wohl alle. Die interaktive Dauerausstellung „Faszination Psyche“ versucht Antworten darauf zu finden. Was euch erwartet? Animierte Kurzfilme, die 50 psychologische Experimente zu Themen wie Motivation, Moral und Glück zeigen – leicht und verständlich erklärt. Anschließend könnt ihr an interaktiven Stationen selbst ausprobieren, wie eure Wahrnehmung, euer Empfinden und euer Entscheidungen im Alltag beeinflusst werden. Klingt doch nach einem spannenden Wochenendprogramm, oder?

Faszination Psyche, Am Hohengeren 9, Stuttgart-Ost, Di-So 14.30-18 Uhr

Super Bowl Party

Für Football-Fans ist es das Highlight des Jahres: In der Nacht von Sonntag auf Montag steht der Super Bowl an. Im Hallo Emil steigt deswegen eine große Party mit Live-Übertragung aus San Francisco. Die gesamte Nacht über versorgt euch das Team mit Classy Oklahoma Double Smash Burger, Chili Cheese Nachos, Bier, Softdrinks und Kaffee. All in bekommt ihr das alles für 44 Euro. Einlass ist um 22 Uhr und um 0.30 Uhr geht’s los.

Super Bowl Party, Hallo Emil, Inselstr. 147, Stuttgart-Untertürkheim, 8.2. 22-4 Uhr