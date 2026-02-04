Wochenendtipps für Stuttgart: Clubfestival, Frida is back und Super Bowl Party

Grau, grauer, Stuttgart. Doch das Wochenende wird bunt: Aperol-Yoga, Party auf Fridas Pier, Clubfestival, Super Bowl Party und Ausstellungen warten auf euch. Hier sind unsere Tipps.
Ein neues Wochenende steht an und anders als die Wetteraussichten, sind die angekündigten Events für den Kessel bunt und abwechslungsreich. Macht die Nacht zum Tag in der Lerche, zieht mit einem Ticket von Club zu Club, schlemmt euch durch den Bottomless Lunch oder macht euch eine entspannte Zeit in den verschiedenen Ausstellungen und spart euch die Energie für die Super Bowl Party auf.