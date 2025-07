Ob Dorffest, Straßenfestival oder Mallorcaparty – in Leonberg und der Region ist dieses Wochenende richtig was los.

Die Woche ist fast geschafft, das Wochenende naht – und mit ihm wieder reichlich Programm in Leonberg und drum herum. Wer sich fragt, wohin am Samstag oder Sonntag, hat die Qual der Wahl. Es wird gefeiert, geradelt, gespielt und getanzt.

Lebendig, bunt und musikalisch geht’s am Wochenende im Ditzinger Stadtteil Schöckingen zu. Dort lädt das Dorffest auf der Schlossstraße gleich an zwei Tagen zum Verweilen ein: Am Samstag, 12. Juli, ab 17 Uhr wird angestoßen, geschlemmt und getanzt, und auch am Sonntag, 13. Juli, gibt es ein Programm für die ganze Familie. Ob Live-Musik, Kulinarisches oder die gemütliche Dorfplatz-Atmosphäre – das Schöckinger Dorffest bleibt ein echtes Sommer-Highlight im Kalender.

Lesen Sie auch

Mallorca kommt nach Ditzingen

Wer s laut, schrill und schlagermäßig mag, sollte sich den Samstagabend freihalten: Beim Mallorca Sommer Festival wird die Glemsaue in Ditzingen am 12. Juli zur Partyhochburg. Auf der Bühne stehen Ballermann-Größen wie DJ Robin, Ikke Hüftgold, Kreisligalegende und viele mehr. Riesenshow, XXL-Bühne, Pyro-Feuerwerk – das wird ein Fest für alle Malle-Fans.

Auch in Korntal wird kräftig gefeiert: Der Korntaler Sommer lockt am Samstag und Sonntag mit einem Straßenfest auf den Saalplatz, die Mirander- und die Johannes-Daur-Straße ein. Viele örtliche Vereine sind mit von der Partie – ob sportlich, musikalisch oder kulturell. Anlässlich des Stadtjubiläums organisiert der ADFC Strohgäu am Samstag zwei Radtouren, die alle vier Ortsteile verbinden.

Wer es lieber international mag, kommt am Wochenende in Leonberg selbst auf seine Kosten. Das Internationale Kinder- und Bürgerfest – ehemals bekannt als Kinder- und Jugendtage – bringt am Samstag und Sonntag alle Welt auf den Leonberger Marktplatz. Der Internationale Rat und die Stadt laden Familien zum Mitfeiern ein. Das Programm: bunt und vielfältig, mit Tanz, Musik, Spiel und leckerem Essen aus aller Welt.

Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher mit der großen Aufführung der Leonberger Grundschulkinder: Unter dem Motto „Sommer“ zeigen die kleinen Talente bei einer Aufführung, was in ihnen steckt. Wer es sportlich mag, kann beim Street Soccer Turnier mitfiebern – da treten junge Fußballerinnen und Fußballer mit Ehrgeiz, Tempo und Teamgeist gegeneinander an.

Festivalsaison in Leonberg rückt näher

Nach zwei Jahren Pause kehrt das Leonpalooza-Festival zurück – größer, lauter und mitten ins Herz der Stadt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. „Die Bühne bauen wir jetzt schon auf, weil sie dieses Wochenende für die Jugendtage gebraucht wird“, sagt die Veranstalterin Lisa Bäuerle. Statt auf dem Bürgerplatz steigt das Musikevent ab sofort im Leonberger Stadtpark – mit mehr Platz, mehr Stimmung und gleich an fünf Abenden voller Livemusik. Möglich macht’s die Weissacher PM event GmbH, die das Festival übernommen hat und mit frischer Energie neu startet. Besonders gefragt im Vorverkauf: ClockClock aus Mannheim. „Das sind tolle Jungs, mit denen haben wir bereits zusammengearbeitet – das war immer top. Ich freue mich sehr“, so Lisa Bäuerle. Und weiter: „Da ist jedes Lied ein Ohrwurm, ob man möchte oder nicht.“ Der Countdown läuft!