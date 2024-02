Wochenendtipps: Benefizkonzert oder Comedy?

Schon am Freitag besteht ab 18 Uhr wieder einmal die Gelegenheit, in Leonberg bei einer Stadtführung mit Fackeln durch die Altstadt zu spazieren und dabei die dunklen Seiten der Stadt zu entdecken. Wie haben unsere Vorfahren nachts gelebt? Der Philosoph Schelling, Leonbergs berühmter Sohn, warnte „vor bösem Anlauf und Gefahr der Nächte“. Wie begegnete man diesen einst? Bei dem Rundgang mit Gerd Jenner können die Teilnehmer mehr erfahren.

Auch im Leonberger Archiv für Familienforschung der Werner-Zeller-Stiftung im Seedammcenter in Leonberg kann man in die Vergangenheit eintauchen. Wer das Archiv näher kennlernen möchte, hat dazu am Samstag von 11 bis 14 Uhr beim bundesweiten Tag der Archive Gelegenheit.

Die Jugendhilfeträger in Leonberg laden Samstagabend beim „Saturday Night Jam“ zum Nachtballsport in der Georgii-Halle ein. Jugendliche können sich dort von 19 bis 22 Uhr mit ihren Freunden zum Fußball- oder Basketballspielen treffen. Sich und anderen etwas Gutes tun, das ist – ebenfalls am Samstag – in der Leonberger Stadthalle möglich, wo um 20 Uhr eine Benefizgala mit dem Sinfonieorchester Leonberg auf dem Programm steht. Der Erlös kommt den Hospizen Leonberg und Weil der Stadt zugute.

Seit 40 Jahren begeistert Wommy ihr Publikum

In Hemmingen ist am Samstag um 20 Uhr in der Gemeinschaftshalle Comedy angesagt. Denn da ist dann „Frl. Wommy Wonder“ zu Gast. Und sie hat allen Grund zum Feiern: Seit 40 Jahren begeistert sie jetzt bereits ihr Publikum. Ihr Geburtstagsprogramm ist allerdings keine Rückschau, denn Wommy sprudelt nur so vor neuen Ideen.

Auch wenn das Thema der Süddeutschen Miniaturenmesse in der Stadthalle Korntal am Samstag ab 11 Uhr „Alles rund ums Puppenhaus“ lautet, so hat die Messe doch weit mehr als Puppen, Puppenstuben und -kleider sowie Kaufläden zu bieten.

Der Fototreff Höfingen öffnet am Sonntag um 11.15 Uhr seine sechste Ausstellung im Alten Rathaus Höfingen. Zwölf Fotografen zeigen dabei mit ihren Lieblingsfotos die Welt in Schwarz-weiß. Eine weitere Schau gibt es am Sonntag in Hemmingen: Um 14 Uhr eröffnet der Ortsgeschichtliche Verein seine Jahresausstellung im Etterhof in der Eisgasse. Unter dem Motto „Von Mokka bis Muckefuck“ wirft der Verein dann einen Blick auf die Geschichte des Kaffees.

In Schwarz-Weiß: zwölf Fotografen zeigen ihre Lieblingsfotos

Zahlreiche Obstbäume sind in einem schlechten Pflegezustand. Bei einem Schnittkurs des Obst-, Garten- und Weinbauvereins Eltingen-Leonberg zeigt ein ausgebildeter Fachwart für Obst und Garten am Sonntag ab 10 Uhr im Schumisberg, wie man in solchen Fällen am besten vorgeht.