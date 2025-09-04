Wochenende: Von Wolle bis Weideglück: Schafwoll-Festival lädt nach Gronau

Für Schaf-Fans und Freunde schöner Dinge ist beim Schafwoll-Festival in Gronau (Kreis Ludwigsburg) viel geboten. Am Wochenende geht es dort ums Schaf und seine Produkte.

Das Schafwoll-Festival ist wohl eine der bezauberndsten Veranstaltungen in der Region. Obwohl Jahr für Jahr richtig viel los ist, geht es dort heimelig und beschaulich zu. Es bleibt Zeit fürs Durchatmen, fürs Erleben in jeder Hinsicht: Wolle, Fleisch, Schafskäse. An diesem Wochenende, 6. und 7. September, findet das Festival wieder statt. Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Veranstaltungsort, die Dorfwiesen am Rande des Örtchens Gronau im nördlichen Landkreis Ludwigsburg, sind genau das: Ein paar Wiesen am Dorf. Dort werden zum Schafwoll-Festival die Wiesen gemäht, ausreichend Parkplätze geschaffen und knapp 100 Stände aufgebaut.

Kein Platz für seelenlose Massenware

Viel los und trotzdem heimelig: das Schafwoll-Festival. Foto: Avanti/Ralf Poller

Das Festival dreht sich um Produkte vom Schaf und andere schöne Dinge. Seelenlose Massenware muss draußen bleiben. „Wir haben viele Anfragen von Beschickern“, sagt Franz Theiss, der Macher des Schafwoll-Festivals. „Wenn einer Superman-T-Shirts aus Plastik verkaufen möchte, ist das nicht der richtige Ort.“

Stattdessen gibt es viel Handgemachtes, duftende Seifen aus Schafsmilch, Hausschuhe aus Schaffell, Wolliges zum Anziehen, Gefilztes zum Dekorieren oder Spielen. Apropos: Eine Filzerei aus dem Bayerischen Wald wird ihr Handwerk auf dem Festival auch vorführen. Ebenso ein Schuhmacher, der mit Leder arbeitet.

Auch kulinarisch liegt der Fokus auf dem Schaf: Es gibt Schafsmilchkäse und Lammfleisch zu kaufen. Vor Ort kann man Lamm-Maultaschen, Lammburger, Lammwurst und Lamm-Gosch probieren.

Beim Schafwoll-Festival können Besucher bummeln, shoppen, essen und zwischendurch auch das ein oder andere Interessante lernen. Am Woll-Fühl-Pfad zum Beispiel, der großen und kleinen Gästen die Vielfalt der Wolle näherbringt.

Die Städter kommen gern aufs Land

﻿Seine Anfänge nahm das Fest Ende der 1990er-Jahre in Heilbronn. Der dortige Wollhausplatz erschien Franz Theiss der richtige Ort für seine Veranstaltung, die sich um die Wolle drehen sollte. „Ich dachte, ich muss vom Land zu den Städtern kommen“, berichtet er. Inzwischen weiß er, dass es andersherum besser ist. Die Städter kommen gern zu ihm aufs Land.

Vor 25 Jahren veranstaltete Franz Theiss dann das erste Schafwoll-Festival rund um sein Haus in den Gronauer Dorfwiesen. Gerade mal sieben Stände gab es damals. Schnell wuchs die Veranstaltung und zog tausende Besucher an – und das tut das Festival bis heute.