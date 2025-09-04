Wochenende: Von Wolle bis Weideglück: Schafwoll-Festival lädt nach Gronau

Für Schaf-Fans und Freunde schöner Dinge ist beim Schafwoll-Festival in Gronau (Kreis Ludwigsburg) viel geboten. Am Wochenende geht es dort ums Schaf und seine Produkte.
Das Schafwoll-Festival ist wohl eine der bezauberndsten Veranstaltungen in der Region. Obwohl Jahr für Jahr richtig viel los ist, geht es dort heimelig und beschaulich zu. Es bleibt Zeit fürs Durchatmen, fürs Erleben in jeder Hinsicht: Wolle, Fleisch, Schafskäse. An diesem Wochenende, 6. und 7. September, findet das Festival wieder statt. Beginn ist an beiden Tagen jeweils um 11 Uhr, der Eintritt ist frei.