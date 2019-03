Einbrecher genießt Luxusleben in Prager Villa

Wochenende in Saus und Braus

1 Ein Einbrecher lebte ein Wochenende wie ein König in einer Villa. Foto: dpa

Ein Einbrecher hat es sich am Wochenende in Prag richtig gut gehen lassen. Er macht es sich in einer Villa gemütlich. Als die Bewohner zurückkommen, ist der Spaß aber schnell vorbei.

Prag - Ein Einbrecher hat in einer Villa in Prag ein Wochenende lang im Luxus gelebt. Er habe im Ehebett der Besitzer geschlafen, den Kühlschrank leer gegessen und die feinen Anzüge des Hausherrn anprobiert, teilte ein Sprecher der tschechischen Polizei am Montag mit. Bei seiner Festnahme durch die Polizei trug der Eindringling eine Streifenkrawatte aus der eleganten Ausgehgarderobe.

Die Villenbewohner hatten die Beamten nach der Rückkehr von einem Wochenendausflug alarmiert. Wie sich herausstellte, war der 67 Jahre alte Mann in seinem Heimatland Polen als vermisst gemeldet. Bei einer Verurteilung wegen Hausfriedensbruchs drohen ihm nach Angaben der Ermittler bis zu zwei Jahre Haft.