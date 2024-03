17 Bei der Streetfood-Fiesta genießt Satman Dawara (links) auch die Küche seiner Heimat Venezuela. Foto: Simon Granville

Märzklopfen, Streetfood-Fiesta und Blüba-Start – das Ludwigsburger Megawochenende hat am Sonntag unter Kälte und Regen gelitten. Viele Besucher kamen dennoch.











Ein kalter, ungemütlicher Wind pfeift am Sonntag über den Rathausplatz in Ludwigsburg. Es ist etwa 12 Uhr, aber die sonst üblichen Menschenmassen beim Märzklopfen, dem Frühlingsauftakt in der Barockstadt, bleiben aus. Stattdessen flüchten sich die wenigen Besucher, überwiegend mit Wollmütze und Mantel, an die Buden mit Heißgetränken. Bei Temperaturen um die 7 Grad keine schlechte Wahl: Der Winter ist noch einmal zurückgekehrt.