1 Wochenendausflug in die Natur: Abseits des Alltagstrubels Kraft tanken. Foto: Shutterstock/zedspider

Tasche packen, Zelt mitnehmen und das Wochenende in der Natur verbringen. Welche naturnahen Ziele es für einen Wochenendtrip ab Stuttgart gibt, und was man dort erleben kann.

Wer Lust auf ein kleines Abenteuer hat, und Zeit in der Natur verbringen möchte, findet im Umkreis von ein bis zwei Autostunden ab Stuttgart verschiedene interessante Ausflugsziele, die zu einem Mikroabenteuer einladen. Im Zelt übernachten, wandern und die Natur entdecken: Dazu bieten sich Bad Urach, Bad Wildbad, der Breitenauer See oder der Odenwald an.

Spontan in die Natur: Bad Urach entdecken

Eine Dreiviertelstunde von Stuttgart mit dem Auto entfernt finden Naturverbundene das malerische Bad Urach. Wer ein Wochenende in der Natur verbringen möchte, frische Waldluft schnuppern und unbekannte Wege entdecken will, ist in Bad Urach an der richtigen Adresse. Nimmt man das Zelt mit, kann man auf dem Campingplatz Pfählhof malerisch übernachten. Hier kann auf der Zeltwiese, im Camper oder in der Blockhütte übernachtet werden. Am Morgen genießt man frische Semmeln vom Brötchenservice.

Auf dem Wasserfallsteig zum Uracher Wasserfall und Rutschfelsen

Mit dem Auto ist man innerhalb von zwölf Minuten am berühmten Uracher Wasserfall und damit mitten in der Natur. Wer das Fahrrad dem Auto vorzieht, erreicht den Wasserfall in einer knappen halben Stunde. Um den Uracher Wasserfall schlängeln sich verschiedene Wanderwege, die Spaziergänger die umliegende Natur entdecken und erleben lassen. Eine besonders eindrückliche Aussicht genießt man vom Rutschfelsen.

Hohenurach und Schillerhöhle: Wandern in Bad Urach

Ein weiterer Wanderweg führt Besucher vom Maisental zum Galgenberg. Auch die Burgruine Hohenurach liegt direkt ums Eck und ist einen Besuch wert. Wer auf der Suche nach einer Extraportion Abenteuer ist, besucht die Schillerhöhle. Die Höhle ist weder beleuchtet, noch gibt es Führungen oder eine Aufsicht. Wer sich also ins Dunkel wagen möchte, sollte eine Taschenlampe parat haben.

Wenn das Programm noch nicht naturnah genug ist, finden sich in der näheren Umgebung noch weitere Wanderwege, zum Beispiel der Seeburgsteig. Hier werden etwas über acht Kilometer zurückgelegt, auf denen sich die vielfältige Landschaft des Ermstals erkunden lässt. Wer gerne viel von der Uracher Alb sehen möchte und abseits der stark frequentierten Wanderwege unterwegs sein will, ist auf dem Seeburgsteig richtig.

Bad Wildbad: Ein Wochenende in der Natur verbringen

Nach etwa einer Stunde Autofahrt ab Stuttgart erreichen Entdeckungsfreudige das malerische Bad Wildbad. Neben beliebten Thermen gibt es hier vor allem auch die Natur zu entdecken. Übernachtet werden kann in idyllischer Umgebung auf dem Camping Kälbermühle. Wer die Umgebung mit dem Rad erkunden möchte, kann sich vor Ort ein Fahrrad leihen.

Hoch hinaus auf dem Baumwipfelpfad Bad Wildbad

Rund neun Kilometer vom Campingplatz entfernt finden Besucher den Baumwipfelpfad. Ganze 40 Meter geht es hier in die Höhe. An der Spitze angekommen, bietet sich Schwindelfreien eine einmalige Aussicht über den Schwarzwald.

Natur pur am Sommerberg

Hier am Sommerberg finden Besucher außerdem den Abenteuerwald und die Hängebrücke Wildline. Wer schwindelfrei und mutig ist, wagt sich auf der Brücke 58,67 Meter über den Boden. Ist der Weg einmal angetreten, legt man 380 Meter in luftiger Höhe zurück.

Naturverbundene finden auf dem Sommerberg außerdem ein Waldbadezimmer. Mit seinem Waldanteil von mehr als 90 Prozent gehört Bad Wildbad zu den waldreichsten Orten im Schwarzwald. Beim Waldbaden badet man metaphorisch in der guten Waldluft, lauscht den beruhigenden Geräuschen, entschleunigt und nimmt die natürlichen Düfte des Waldes auf.

Noch mehr Zeit im Freien und an der frischen Waldluft verbringen Wochenendurlauber, wenn sie einen der zahlreichen Grillplätze in der Umgebung besuchen. Gut gestärkt kann man im Anschluss einen der vielen Wanderwege erkunden.

Kaltenbronn entdecken: Hochmoor und Wildseemoor

Sieben Kilometer vom Camping Kälbermühle entfernt, können Naturfreunde das Wildseemoor in Kaltenbronn erkunden. Denn Kaltenbronn verfügt über eines der letzten Hochmoorgebiete in ganz Mitteleuropa. Hier eröffnet sich Besuchern eine einzigartige Landschaft, deren ganze Pracht sich vom Holohturm aus erfassen lässt.

Auszeit am Breitenauer See

Wer sich ein Wochenende am Wasser mit Badespaß, Camping und viel Natur wünscht, fährt an den Breitenauer See. Etwa eine Stunde dauert die Autofahrt ab Stuttgart. Übernachten kann man im Campingpark Breitenauer See. Wer sein Zelt eingepackt hat, schlägt es hier direkt am See auf der Zeltwiese auf. Beachvolleyball und Sonne satt gibt es auf der Liegewiese.

Direkt am Badesee steht den Besuchern ein Bootsverleih zur Verfügung, der neben Tret- und Ruderbooten auch Kajaks und SUP-Boards verleiht. Die Natur entdecken und dabei lernen, kann man auch – beispielsweise auf dem Gewässerlehrpfad.

Wandern am Breitenauer See

Malerisch und abwechslungsreich wird’s auf dem Wanderweg „Von Wasser und Wein“. Rund zehn Kilometer werden auf diesem Rundwanderweg zurückgelegt. Eine schöne Sicht bietet der Aussichtspunkt am „Eschenauer Paradies“. Eine besonders malerische Aussicht hat man von der Terrasse des Wengertshäusle.

Den Odenwald entdecken – Mikroabenteuer garantiert

Eine vielfältige Naturlandschaft, sowie zahlreiche beeindruckende Wanderungen und spannende Entdeckungen hält der Odenwald bereit. Je nach Ziel ist man ab Stuttgart etwa zwei bis zweieinhalb Stunden mit dem Auto unterwegs. Einen tiefen Einblick in die Natur ermöglicht das Nibelungen-Camping am Schwimmbad oder das Camping Wiesensee. Hier kann direkt am See gecampt werden.

Der Geo- und Naturpark Bergstraße-Odenwald erstreckt sich auf 3200 Quadratkilometern und bietet Besuchern neben eindrucksvoller Natur ein über 5000 Kilometer langes Wanderwegenetz für Spaziergänge und Wanderungen von einer Dauer zwischen 45 Minuten und vier Stunden. Je nach Fitnesslevel können hier auf einem Pfad zwischen zwei und zehn Kilometer zurückgelegt werden. Zusätzlich gibt es 30 Erlebnispfade und 40 Mountainbike-Strecken.

Felsenmeer: Die Kraft der Natur erleben

Ein besonderes Highlight ist unter anderem das Felsenmeer im Odenwald. Entstanden durch die Verschiebung der Kontinentalplatten, besteht das Felsenmeer bereits seit etwa 340 Millionen Jahren. Besonders Familien mit Kindern besuchen diese Sehenswürdigkeit gerne, da die großen Felsblöcke zum Klettern und Erkunden einladen. Außerdem ist der Geo- und Naturpark Bergstraße-Odenwald eine der wertvollsten Fossilienfundstätten der Welt.

Nibelungensteig: Auf den Spuren von Siegfried und Hagen

Auf rund 130 Kilometern führt der Nibelungensteig durch den Odenwald. Die sieben Etappen sind jedoch nichts für blutige Anfänger, denn der Wanderweg hat es in sich und führt sportliche Besucher auf den Spuren der Nibelungensage über die Höhen und durch die Täler des Odenwaldes.

Besuch der Burg Frankenstein

In Mühltal in Hessen finden Kultur- und Gruselfans die Burg Frankenstein. Die Burg liegt mitten im Wald und weckt Fantasien um Ritterlegenden. Neben Mauerresten eines Wohnbaus kann man auch den Torturm bestaunen, auf der Burgmauer flanieren und die Aussicht genießen.

Wandern im Odenwald

Im Naturpark Neckartal-Odenwald kommen Naturverbundene voll auf ihre Kosten. Hier fließt der Neckar durch eine vielfältige und beeindruckende Landschaft von Wäldern, Feldern, Sandstein und steilen Hängen. Ob zu Fuß, per Rad oder im Kanu – der Naturpark Neckartal-Odenwald ist einen Wochenendausflug wert. Wenn sich Hunger einstellt, findet man eine große Auswahl regionaler Lebensmittel in den Naturparkmärkten. Übernachten können Camping-Fans unter freiem Himmel, denn im Naturpark gibt es mehrere Trekking-Camps, die von Mai bis Oktober geöffnet haben. Auf der Webseite von Trekking Odenwald stehen verschiedene Tourenvorschläge für ein Wochenende in der Natur zur Verfügung.

Eberstadter Tropfsteinhöhle im Naturpark Neckartal-Odenwald

In Buchen können Besucher in die Unterwelt abtauchen und die einzigartige Schönheit der Natur erleben. Die Tropfsteinhöhle in Eberstadt ist einmalig in Süddeutschland und 600 Meter lang. Sie kann im Rahmen von Führungen besichtigt werden.

Raus aus der Stadt und das Wochenende in der Natur genießen - wer abseits vom Alltagstrubel Kraft tanken und Zeit in der Natur verbringen möchte, muss nicht viele hundert Kilometer zurücklegen, sondern findet Abwechslung und Abenteuer auch in der näheren Umgebung.