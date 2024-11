Wochenende im Rems-Murr-Kreis: Polizei ermittelt nach mehreren Körperverletzungen

1 Die Polizei hatte am Wochenende jede Menge zu tun (Symbolbild). Foto: Phillip Weingand

Ein hilfsbereiter Autofahrer wird attackiert, ein Ladendieb schlägt einen Mitarbeiter nieder – mit diesen und weiteren Fällen hatte die Polizei am Wochenende in Backnang, Fellbach und Winnenden zu tun.











In den vergangenen Tagen haben sich im Rems-Murr-Kreis unabhängig voneinander mehrere Fälle von Körperverletzungen ereignet. Der erste davon ereignete sich am späten Freitagnachmittag in Fellbach. Gegen 18 Uhr begab sich ein nicht näher beschriebener Unbekannter in ein Geschäft in der Stuttgarter Straße. Dort soll er versucht haben, einen Gürtel zu stehlen. Darauf von zwei Mitarbeitern angesprochen, wurde er aggressiv und schlug einem 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Der Täter flüchtete in Richtung eines Einkaufszentrums. Bereits vor dem Diebstahlsversuch soll er sich in einem Restaurant gegenüber auffällig verhalten haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise an 07 11/5 77 20.

In Winnenden soll ein Messer eingesetzt worden sein In der Nacht auf Samstag soll in Winnenden ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Ein 25-Jähriger zeigte bei der Polizei an, dass er in der Straße Gänsgraben von einem Unbekannten mit einem Messer angegriffen worden sei. Der Täter, so die Aussage, habe ihm mit dem Messergriff auf den Kopf geschlagen. Der Rettungsdienst konnte jedoch keine Verletzungen erkennen. Laut der Polizei waren die Beteiligten betrunken, weshalb „die ersten Befragungen sich schwierig gestalteten". Für Zeugenhinweise: 0 71 95/69 40. In Backnang lieferten sich gegen 4.30 Uhr zwei 40 und 35 Jahre alte Betrunkene eine Keilerei. Als die Polizei deswegen die Personalien der beiden aufnehmen wollte, zeigte sich der 35-Jährige unkooperativ. Die Beamten wollten ihn aufs Revier bringen, dagegen leistete er ebenfalls Widerstand und beleidigte die Polizisten. Der 35-Jährige wurde in Gewahrsam genommen, gegen ihn laufen nun entsprechende Strafverfahren. Am Sonntagmorgen wurde in Fellbach ein hilfsbereiter Autofahrer angegriffen. Der 34-Jährige hatte gegen 8.40 Uhr in der Wilhelm-Pfitzer-Straße einen Mann gesehen, der auf ihn den Anschein erweckte, Hilfe zu benötigen. Als er ihn ansprach, wurde der Unbekannte jedoch aggressiv. Er trat gegen den Seitenspiegel und die hintere linke Fahrzeugtür und schlug dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht. Der 34-Jährige flüchtete daraufhin. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07 11/5 77 20 bei der Polizei zu melden.