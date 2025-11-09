Literatur & Shopping: Die schönsten Bilder vom regnerischen Schillersonntag in Marbach

Schillersonntag in Marbach bedeutet: Schillerrede, Museum, Kinderprogramm und Shopping. Wir zeigen Eindrücke von einem der wichtigsten Tage im Marbacher Kalenderjahr.
Am Sonntag verwandelte sich Marbach am Neckar zum Schillersonntag in eine lebendige Bühne für Kultur und Begegnung. Den Auftakt bildete die Schillerrede 2025, gehalten von der renommierten Soziologin Eva Illouz im Deutschen Literaturarchiv. Zudem öffnete das frisch renovierte Schiller-Nationalmuseum seine Türen für ein vielfältiges Programm. Über den ganzen Nachmittag hinweg boten Kurzführungen spannende Einblicke in die neue Dauerausstellung „Schiller!“.