Alphörner: Sie erklingen beim Weiler Strandsommer. Foto: dpa/Matthias Schrader

Strandsommer mit Alphornklängen in Weil der Stadt, Strohländle in Leonberg, Matteo & die Bringer in Rutesheim – man kann sich am Wochenende kaum entscheiden, wo es hingehen soll.











Wohin am Wochenende? Strohländle oder Weindorf in Leonberg? Strandsommer in Weil der Stadt? Sommer an der Glems in Ditzingen? So viele Möglichkeiten. Aber der Reihe nach: