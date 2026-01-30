Wochenend-Wetter: Schnee im Kreis Ludwigsburg ist bis Sonntag geschmolzen

Das Wochenende am Mittleren Neckar wird nasskalt und bewölkt. Erneuter Schneefall ist nicht in Sicht.
Ein kräftiges Schneetief sorgte für einen turbulenten Start in die Woche. Feuchte Mittelmeerluft traf in der Nacht zu Montag auf kalte Polarluft aus dem hohen Norden. Das Ergebnis waren ergiebige Schneefälle über der Region. Während im Neckartal gut 10 Zentimeter zusammenkamen, waren es am Rand des Schwäbischen Waldes bis zu 25. Aus Südwesten lenkt ein Tief aktuell milde und feuchte Luft zu uns. Die Schneereste verschwinden bis zum Sonntag größtenteils wieder. Am Wochenende erwartet uns insgesamt nasskaltes Wetter.