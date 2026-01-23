Wochenend-Wetter: Frühlingshaftes Wetter ist im Kreis Ludwigsburg noch nicht in Sicht

Ein Tief über Frankreich lenkt in den kommenden Tagen immer wieder Wolkenfelder über unsere Region. Die Sonne wird sich am Wochenende nicht mehr ganz so häufig am Himmel präsentieren, am Samstag sind einzelne Schneefälle möglich. Die Temperaturen bleiben winterlich, in den Nächten sinkt das Thermometer in den Frostbereich. Zu Beginn der neuen Woche könnte aus Süden etwas Schnee in die Region ziehen, die genaue Entwicklung ist allerdings noch etwas unsicher.

Der Freitag startet mit Wolkenfeldern in den Vormittag, in der Früh hält sich etwas Dunst. Im Tagesverlauf lockert die Bewölkung auf, nachmittags bleibt es bei einem freundlichen Wechsel aus Sonnenschein und Wolkenfeldern. Die Temperaturen steigen auf 4 Grad im Schwäbischen Wald, bis zu 6 Grad werden im Neckartal erreicht. Der Wind weht nur schwach aus Südosten.

In der Nacht zu Samstag ziehen vom Schwarzwald kompakte Wolken in die Region, dabei bleibt es meist trocken. Die Temperaturen sinken auf 3 bis 1 Grad.

Fällt wieder Schnee?

Am Samstag halten sich vor allem in der ersten Tageshälfte noch dichte Wolken über dem mittleren Neckar, aus denen am Vormittag ein paar Schneeflocken fallen können. Zum Nachmittag bilden sich von Süden größere Lücken am Himmel, sodass bis zum Abend immer wieder die Sonne zum Vorschein kommt. Die Temperaturen liegen zwischen 3 Grad im Schwäbischen Wald und 5 Grad am Neckar. Der Wind weht weiterhin schwach aus östlicher Richtung.

Die Nacht zu Sonntag verläuft trocken, teilweise wird der Himmel klar. Die Tiefstwerte sinken auf 0 bis -2 Grad, bei Sternenhimmel bis auf -5 Grad.

Sonne nur selten zu sehen

Der Sonntag bringt bewölktes Wetter mit sich. In der Früh halten sich Dunst und Nebelfelder über dem mittleren Neckar. Tagsüber lockert die Bewölkung etwas auf, sonnige Phasen bleiben aber eher die Ausnahme. An den Temperaturen ändert sich nur wenig, die Höchstwerte liegen zu Mittagszeit bei 2 Grad im Schwäbischen Wald, 4 Grad werden zwischen Marbach und Mundelsheim erreicht.

In der Nacht zu Montag ziehen aus Südosten Niederschläge auf, die bei Temperaturen um 0 Grad auch im Neckartal für ein paar Schneeflocken sorgen könnten.

Die neue Woche startet nasskalt, bei Temperaturen von 0 bis 3 Grad sind bis zur Wochenmitte weitere Schneefälle möglich.