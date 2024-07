Die Sommerferien beginnen. Viele werden sich auf den Weg an ihren Urlaubsort machen. Auf alle diejenigen, die noch daheim sind, warten am Wochenende einige Veranstaltungen.

Das 25. Eltinger Wengerterfest des Obst, Garten- und Weinbauvereins Eltingen-Leonberg lädt vier Tage lang in die Eltinger Feinau ein. Am Freitag wird das beliebte Fest um 17 Uhr offiziell eröffnet. Junge Menschen zieht es am Wochenende wieder zum Warmbronner Open Air. Zum 38. Mal bringt das Jugendhaus Leonberg von Freitag bis Sonntag mit „Rockxplosion“ den alten Waldsportplatz in Warmbronn zum Beben. Die Sommernachts-Serenade bildet den Höhepunkt aller Konzerte im Jahr beim Barock-Ensemble `83. Am Samstag ab 19 Uhr stehen unter anderem Bach, Vivaldi und Telemann auf dem Programm in der Steinturnhalle in Leonberg.

Schon am Freitagabend, ab 19.30 Uhr, lockt das Sommernachtskino nach Höfingen in die Laurentiuskirche. Der Filmstart ist um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Traditionsgemäß startet mit Beginn der Sommerferien auch wieder das Sommernachtskino im Kulisse-Garten in Weil der Stadt. Ab 21.30 Uhr ist dort am Freitag und Samstag „Eine Million Minuten“ zu sehen. Auf dem Laien in Ditzingen finden am Freitag und Samstag die Open-Air-Kinonächte statt. Gezeigt wird am Freitag der französische Film „Es sind die kleinen Dinge“ und am Samstag die Film-Hommage „Back to Black“ an die verstorbene Musikerin Amy Winehouse. Die Filme beginnen jeweils um 21.30 Uhr. Wer Geschichten lieber hört als sieht, der ist bei den Gute-Nacht-Geschichten im Pomeranzengarten in Leonberg richtig. Am Sonntag um 19 Uhr ist der Auftakt.

Auch in diesem Jahr gibt es für alle Daheimgebliebenen wieder tolle Möglichkeiten, sich bei „Sommer an der Glems“ in Ditzingen etwas Urlaubsfeeling zu holen. Die Sängerinnen und Sänger des Liederkranz’ Ditzingen freuen sich, mit den Besuchern den Beginn der offenen Veranstaltungsreihe auf dem Platz an der Glems am Mühlenrad zu feiern: Am Donnerstag ist ab 19 Uhr ein offenes Singen geplant, am Freitag Karaoke.

Offenes Singen und Karaoke

In Gerlingen feiert der CVJM am Samstag und Sonntag sein Sommerfest auf dem Aussiedlerhof der Familie Zimmermann in den Gerteisen. Am Samstag um 18 Uhr zeigt dort die Jonglier-AG des Gerlinger Gymnasiums ihr Können. Die Besucher können auch selbst aktiv werden, etwa beim Tackleball, auf der Strohhüpfburg oder mit dem Spielmobil. Am Sonntagnachmittag sind Felderrundfahrten mit dem Traktor vorgesehen.

Stimmungsvolles Licht und Kerzenschein locken am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 18 Uhr an die Uferpromenade des Rankbachs in Malmsheim zum Uferfest. Der Sonntag steht unter dem Motto Familien-Club-Urlaub mit Spiel und Spaß für die Kleinen sowie musikalische Unterhaltung durch den Musikverein Malmsheim.

Der Strandsommer in Weil der Stadt bietet am Freitag und Samstag erneut Höhepunkte: Am Freitag ab 18 Uhr gibt es Livemusik mit der Gruppe Kuckuck. Am Sonntag ist die bekannte Zaubermühle ab 18 Uhr auf dem Marktplatz zu Gast.