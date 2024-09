Wochenend-Tipps in und um Leonberg: Neue Autos und alte Traktoren als Anziehungsmagnet

1 Die Leonberger Autoschau lockt mit neuen Modellen. Foto: Jürgen Bach

Gerlingen feiert mit dem Straßenfest auch seine Städtepartnerschaft. In Malmsheim geht es nachts ins Museum und im Weiler Spittl gibt es Musik aus den 1960er- und 1970er-Jahren.











Mobilität ist für viele Menschen in unserer Zeit selbstverständlich. Doch was ist bei Autos im Spannungsfeld von Verbrennern, Hybrid- oder Elektrofahrzeugen sowie im Hinblick auf den Klimaschutz und den individuellen Bedürfnissen zukunftsfähig? Bei der 47. Autoschau in Leonberg am Samstag und Sonntag, jeweils von 11 bis 18 Uhr, können die Besucher neue Modelle unter die Lupe nehmen und sich von Fachleuten über die aktuellesten Technologien informieren lassen. Ein Festzelt wird auf dem Ausstellungsgelände auf dem Festplatz Steinstraße und dem Hallenbad-Parkplatz nicht mehr aufgebaut, dafür gibt es dort einen Essens-Stand des Musikvereins Lyra Leonberg und zwei Foodtrucks.