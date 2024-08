Wochenend-Tipps in und um Leonberg: In den Ferien auf Zeitreise gehen

1 Die Weiler Nachtwächter sind wieder unterwegs Foto: Jürgen Bach

Bei Führungen am Wochenende erfahren die Teilnehmenden einiges Interessantes und lernen dadurch die Heimat besser kennen.











Wer jetzt in den Ferien zu Hause ist, dem bietet sich die Gelegenheit, bei Führungen seine Heimat näher kennenzulernen. So nimmt Roswitha Brand am Sonntag Interessierte mit auf einen Rundgang durch den Leonberger Stadtpark. Wie wurde aus der landwirtschaftlichen Fläche zwischen Leonberg und Eltingen ein lärmendes Gipswerk, das Arbeit und Verdienst brachte? Warum gab es dort ein Freibad und in den 70er-Jahren ein Naherholungsgebiet für die Leonberger in der Nachbarschaft des Leo-Centers und der Stadthalle? Warum finden sich im Stadtpark die meisten Kunstobjekte in Leonberg? Auf all diese Fragen geht Brand bei ihrer Führung ein, die um 11.15 Uhr auf dem Bürgerplatz vor der Stadthalle beginnt.