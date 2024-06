Sommerfeste stehen am Wochenende in Korntal, Eltingen und Hirschlanden auf dem Programm – ebenso das Fleckenfest in Rutesheim und das Bachstraßenfest in Malmsheim.

Traditionelle und beliebte Feste prägen das kommende Wochenende in der Region.

Die offizielle Eröffnung des Korntal er Sommers ist am Samstag um 17.30 Uhr am Saalplatz. Die Bewirtung durch die Vereine beginnt bereits um 17 Uhr. Mit DJ Alessandro Beatbreaker klingt der Abend aus. Am Sonntag beginnt das Fest um 10 Uhr mit einem ökumenischen Open Air-Gottesdienst auf dem Saalplatz. Unikate und Kreatives können die Besucherinnen und Besucher am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Kunsthandwerkermarkt entdecken, die Korntaler Geschäfte haben ab 13 Uhr die Türen geöffnet.

Um 16 Uhr wird am Samstag das Fass beim 40. Sommerfest des Garten-, Obst- und Weinbauvereins (OGWV) Eltingen-Leonberg auf dem Eltinger Kirchplatz angestochen. Am Sonntag beginnt das Fest um 9.30 Uhr mit einem ökumenischen Erntebittgottesdienst. In der Nachbarstadt Rutesheim steht am Samstag und Sonntag das 35. Fleckenfest auf dem Marktplatz in der Stadtmitte auf dem Programm. Wie immer bieten dabei verschiedene Vereine kulinarische Köstlichkeiten an. Am Sonntag geht es hier ebenfalls mit einem ökumenischen Gottesdienst los – und zwar um 10 Uhr. Nicht mehr wegzudenken ist auch das Bachstraßenfest im Herzen von Malmsheim. Am Samstag um 15.30 Uhr ist es wieder soweit. Der Beginn am Sonntag ist um 10.30 Uhr mit dem ökumenischen Gottesdienst. Musikalische Unterhaltung ist bei dem Fest garantiert.

Den Blaulichtern einmal Danke sagen

Beim Blaulichtfest am Glemseck am Sonntag sind Blaulichter und alle, die ihnen einmal für ihren Einsatz Danke sagen wollen, richtig. Um 11 Uhr findet der Blaulicht-Gottesdienst statt. Ein buntes Programm sorgt für Abwechslung bei Jung und Alt. Nicht zuletzt besteht hier die Möglichkeit, den Leonberger Rettungshubschrauber Christoph 41 zu besichtigen.

Und das ist noch nicht alles: In Weil der Stadt steht am Samstag um 15 Uhr auf dem Marktplatz das „Dîner en blanc“ auf dem Programm, dass wegen schlechter Wetterprognosen verschoben werden musste. Der Liederkranz Hirschlanden feiert am Sonntag ab 12 Uhr – im Anschluss an einen ökumenischen Gottesdienst – auf dem Vorplatz der katholischen Kirche sein Sommerfest. Schon am Samstag um 19 Uhr hat der Liederkranz bei der katholischen Kirche eine Sommerserenade mit anschließender Hocketse geplant. In Hemmingen ist am Sonntag das Kirchturmfest bei der Laurentiuskirche, bei dem auch Kirchturmführungen vorgesehen sind. Um 10.30 Uhr geht es mit dem Festgottesdienst los. Um 15 Uhr fällt der Startschuss für das Hemminger Stadtradeln.