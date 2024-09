Wochenend-Tipps: Es ist die Zeit zum Schauen und Stöbern

1 In Weissach: Konzertgenuss bequem auf der Couch Foto: Veranstalter

Auch Musik ist am Wochenende zu hören: Jeanette Biedermann tritt bei den Couch-Konzerten in Weissach auf, beim Lukullischen Markt in Weil der Stadt ist Livemusik mit mehreren Bands geplant.











Nicht nur in Leonberg wird am Wochenende kräftig gefeiert – mit der „End of Summer-Party“ in Eltingen am Freitagabend, Musik im Leo-Center am Samstag sowie dem Oldtimertreff und dem Kirchplatzfest in der Altstadt am Sonntag. In Weil der Stadt veranstaltet der Gewerbeverein am Samstag und Sonntag beispielsweise erneut den Lukullischen Herbst. Auf dem Marktplatz erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot mit regionalen und internationalen Speisen sowie musikalische Unterhaltung mehrerer Bands. Das Streetfood- und Musikfestival steht dieses Jahr unter dem Motto: Glutenfreier Herbst. Die Bewirtung startet am Samstag um 14 Uhr, am Sonntag um 11.30 Uhr. Die Livemusik legt am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr los.