Die Augen sind unser Fenster zur Welt, doch oft werden sie erst beachtet, wenn Probleme auftreten. Mit ein paar Tipps kann jeder seine Augen schonen - und regelmäßige Kontrollen helfen dabei, potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen.
Kaum ein Sinnesorgan wird täglich so stark beansprucht wie die Augen. Dennoch schenken viele ihrer Pflege und Vorsorge nur wenig Aufmerksamkeit. Dabei lässt lassen sich mit einfachen Maßnahmen und regelmäßigen Kontrollen die Augengesundheit erhalten und Probleme früh erkennen. Darauf macht auch die bundesweite Informationskampagne Woche des Sehens aufmerksam, die vom 8. bis 15. Oktober 2025 stattfindet.