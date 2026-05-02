Woche der Pressefreiheit: „Keine Demokratie ohne freie Presse“

Der Verfassungsrechtler und ehemalige Spitzenpolitiker Peter Müller fordert von der Politik, die Plattform-Betreiber im Netz zu verpflichten, Meinungsvielfalt fair abzubilden.
Pressefreiheit steht weltweit unter Druck. Nicht nur Angriffe auf Journalisten nehmen zu. Auch mächtige Plattformen, bröckelnde Werbeeinnahmen und algorithmische Gatekeeper bedrohen die freie Presse. Der ehemalige Bundesverfassungsrichter und frühere Ministerpräsident Peter Müller erklärt, welche Rolle der Journalismus in der Demokratie spielt – und warum die Politik jetzt handeln muss.