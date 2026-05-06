Woche der Meinungsfreiheit: „Wir sind keine vierte Gewalt mehr“

Wo liegen die Gefahren für eine freie Berichterstattung? Bei Pressestellen? Die Teilnehmer einer Diskussion zur Meinungsfreiheit sehen eine ganz andere Gefahrenquelle.
Es gibt Diskussionen, da verwandelt sich die Ausgangsfrage im Verlauf des Gesprächs in eine andere Fragestellung – eine, die näher am Problem liegt oder es besser beschreibt. Das war der Fall bei einem Podiumsgespräch, zu dem die Journalistische Aus- und Berufsbildung Baden-Württemberg gemeinsam mit der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart und dem Börsenverein Baden Württemberg am Dienstagabend in die Landesbibliothek eingeladen hatte. Anlass war die bundesweite „Woche der Meinungsfreiheit“ (3. bis 10. Mai), die erstmals auch in Stuttgart stattfindet.