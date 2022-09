1 „Demenz kann jede und jeden betreffen“, sagt die Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck Foto: dpa/David Hecker

Beim Thema Demenz geht es nicht einfach nur darum, dass jemand vergesslich wird. „Es kann jede und jeden betreffen“, sagt die Kornwestheimer Oberbürgermeisterin Ursula Keck. Erstmals beteiligt sich die Salamanderstadt an der „Woche der Demenz“ – und zwar mit einem hochkarätigen Programm. Angesprochen fühlen darf sich jeder: Jung und Alt, selbst von Demenz Betroffe, Angehörige, Freunde, Ehrenamtliche, Interessierte…

„Es geht um Teilhabe für Erkrankte und Angehörige“, sagt Kadir Koyutürk, der Leiter der Stabsstelle Soziales und Teilhabe in Kornwestheim. Weil das Thema sehr präsent ist, habe man den Gedanken aus dem Stadtseniorenrat aufgenommen und das Thema weiter geöffnet. Die „Woche der Demenz“ ist in Kornwestheim in die „Aktionswoche Vielfalt“ eingebettet, bestehend aus Veranstaltungen, Ausstellungen, Informationen und mehr.

Ein Highlight wartet gleich zu Beginn der Woche: Am Dienstag, 20. September, kommt mit Gabriele Müller-Trimbusch, die ehemalige Sozialbürgermeisterin der Stadt Stuttgart, nach Kornwestheim. Mit Ursula Keck wird sie über das Thema „Leben mit degenerativen Erkranken im Alter“ sprechen. Gabriele Müller-Trimbusch ist selbst an Parkinson erkrankt und berichtet unter anderem, wie es ihr heute – nach einer OP - geht. Das Gespräch startet um 14.45 Uhr im Museum im Kleinhues-Bau, zuvor, um 13.30 Uhr, führt die Museumsleiterin Saskia Dams durch die Ausstellung „Helden des Südwestens“. Einen Tag später, am Mittwoch, 21. September, 15 Uhr, findet an gleicher Stelle eine Museumsführung speziell für Demenzerkrankte statt.

Einen Info- und Aktionsmarkt zu den Themen Vorsorge und Pflege gibt es am Freitag, 23. September, von 11 bis 16 Uhr im Rathausfoyer. Dort kann man sich über Pflege- und Vorsorgevollmachten, Hilfsmöglichkeiten und vieles mehr informieren lassen.

Den Abschluss der Woche der Demenz bildet am Sonntag, 25. September, der Aktionstag „Wir sind Kornwestheim“. Hier stellen sich auf dem Holzgrundplatz zahlreiche Einrichtungen, Projekte und Arbeitsgruppen vor, darunter die Zukunftswerkstatt „Kornwestheim im Wandel“. An den verschiedenen Ständen geht es vor allem darum, miteinander ins Gespräch zu kommen.