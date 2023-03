1 Die echte Villa Kunterbunt kann heute noch bestaunt werden. Foto: Michael715 / shutterstock.com

Die Drehorte der Kinderverfilmungen von den Büchern von Astrid Lindgren rund um Pippi Langstrumpf haben wir im Artikel für Sie zusammengefasst.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











Die auf den Büchern von Astrid Lindgren basierenden Folgen und Filme gehören zu den beliebtesten Verfilmungen für Kinder. In Schweden wurde die Serie erstmals 1969 ausgestrahlt, in Deutschland erst im Oktober 1972, nachdem es schon Pippi Langstrumpf-Kinofilme in deutscher Verfassung gegeben hatte. Wo Pippi, Tommy und Annika vor der Kamera standen, haben wir für Sie zusammengefasst.

Wo spielt Pippi Langstrumpf?

Die Verfilmungen wurden überwiegend in Schweden gedreht. Die meisten Außenaufnahmen entstanden auf der Insel Gotland, wo zum Großteil in und um die Stadt Visby gedreht wurde. Auch in den Kanten nahe der Hauptstadt Stockholm entstanden einige Aufnahmen. Beispielsweise steht dort das Haus, in dem Tommy und Annika lebten. Die winterlichen Aufnahmen wurden nicht in Schweden gedreht, sondern im norwegischen Røros.

Einige Szenen aus „Pippi auf der Walze“ fanden aber auch auf dem Festland statt. Wer sich an die wilde Flussfahrt von Pippi in einem Fass erinnert, der kann die Schauplätze „Vinströmmen am Voxnan“ und „Orealen und Stops Vatterfall“ besuchen. Die Bilder, wo Pippi mit einem Seil einen Steinbruch hinaufklettert, sind im Stenhamra Stenbrott aufgezeichnet worden.

Wo steht die Villa Kunterbunt?

Die originale Villa Kunterbunt können Sie im Freizeitpark „Kneippbyn“ in der Nähe von Visby auf der Insel Gotland bestaunen, wo regelmäßig Theaterstücke rund um Pippi Langstrumpf aufgeführt werden. Von innen dürfte die Villa allerdings anders ausgesehen haben als in den Verfilmungen. Die Innenszenen wurden allesamt in einem Studio gedreht.

Wo wurde „Pippi Langstrumpf im Taka-Tuka-Land gedreht

Einige der Piratenszenen in „Pippi im Taka-Tuka-Land“ wurden in der Nähe von Stockholm im Kastell Vaxholm abgefilmt. Es diente als Seeräuberfestung der Piratenanführer Messer-Jocke und Blut-Svente auf der Taka-Tuka-Insel.

Blick auf das Kastell von Vaxholm in der Nähe von Stockholm. Quelle: Hans Baath / shutterstock.com

Als Piratenstadt nahm man die heute zu Montenegro gehörende Stadt Budva. Strandszenen wurden in der Karibik, genauer gesagt am Crane Beach auf Barbados gedreht. Die Taka-Tuka-Insel wurde also aus verschiedenen Drehorten zusammengewürfelt.

Ein Ausschnitt vom Crane Beach auf Barbados. Quelle: Dave Primov / shutterstock.com

Das macht Pippi Langstrumpf heute

Pippi-Darstellerin Inger Nilsson wurde mit den Kinder-Verfilmungen international bekannt. Nach ihrem Schulabschluss arbeitete Sie erst als Sekretärin ehe Sie wieder Schauspielrollen annahm. Neben einigen Theaterrollen versuchte sie sich auch als Sängerin. Unter anderem spielte Nilsson auch in der Serie „Der Kommissar und das Meer“ mit, die von 2007 bis 2021 ausgestrahlt wurde. In diesem Jahr (2023) wird sie 64 Jahre alt.