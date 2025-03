In den südostasiatischen Ländern Myanmar und Thailand hat minutenlang die Erde gebebt. Die thailändische Regierung hat für Bangkok den Notstand ausgerufen. Auch in China gibt es Schäden.

Ein sehr starkes Erdbeben hat unter anderem die thailändische Hauptstadt Bangkok erschüttert. Das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam meldete eine Bebenstärke (Magnitude) von 7,6 in einer Tiefe von rund 20 Kilometer. Die US-Erdebebenwarte USGS verzeichnete die Stärke 7,7.

Das Epizentrum des Bebens war in der Nähe der Stadt Mandalay. Zunächst gab es keine Berichte über Schäden und Opfer in den südostasiatischen Ländern.

In Thailand bebet minutenlang die Erde

In Bangkok bebte minutenlang die Erde, Menschen verließen in Panik ihre Häuser. Im Stadtteil Silom im Zentrum der Hauptstadt waren Tausende Menschen auf der Straße, viele rannten umher.

Sofort waren auch Helfer im Einsatz, die die Menschen anleiteten, sich unter freien Himmel zu begeben und die Gebäude zu verlassen. Aus den Krankenhäusern wurden Patienten auf die Straßen gebracht.

Die thailändische Regierung hat für Bangkok den Notstand ausgerufen. Regierungschefin Paetongtarn Shinawatra verkündete die Entscheidung am Freitag (28. März) wegen der Folgen eines Bebens. Die Ministerpräsidentin hatte eine Reise abgebrochen, um eine Dringlichkeitssitzung ihrer Regierung abzuhalten.

Wegen einem Erdbeben haben Menschen in Bangkok ihre Häuser verlasssen und stehen im Zentrum der Stadt auf einer Straße. Foto: dpa/Carola Frentzen

Wegen einem Erdbeben haben Menschen in Bangkok ihre Häuser verlasssen und werden im Zentrum der Stadt auf einer Straße von Helfern an einem Krankenwagen versorgt. Foto: dpa/Carola Frentzen

Sanitäter und Sicherheitskräfte bringen Verletzte in Sicherheit. Foto: AP/Sakchai Lalit/dpa

Menschen suchen Schutz im Benjasiri-Park in Bangkok, nachdem ein Erdbeben nahe gelegene Hochhäuser erschüttert hat. Foto: AP/Adam Schreck/dpa

Mehrere Regionen in China vom Beben betroffen

Das heftige Erdbeben hat auch Teile Chinas getroffen. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtet, war das Beben auch in der an Myanmar angrenzenden Provinz Yunnan in Südwestchina deutlich zu spüren. Betroffen waren unter anderem die Großstadt Kunming oder die bei Touristen beliebten Orte Lijiang und Dali.

Der Katastrophenschutz in der Stadt Ruili sprach von Schäden an Häusern und Verletzen, wie chinesische Medien unter Berufung auf die Behörde berichteten. Ein Video auf der chinesischen Online-Plattform Weibo, Chinas Pendant zur Plattform X, zeigte Trümmerteile auf einer Straße in Ruili und Schäden an einem Hausdach. Auch in den chinesischen Provinzen Guizhou und Guangxi waren die Erdstöße zu spüren.