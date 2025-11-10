Wo verschlägt es sie jetzt hin?: Peer Kusmagk und Janni Hönscheid vor ungewisser Zukunft

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid sind schon häufiger zusammen umgezogen. Auch ihr Eigenheim in Dänemark brachte ihnen kein dauerhaftes Glück. Wohin es die Familie als Nächstes zieht, ist noch offen. Die dreifache Mutter verrät, dass es verschiedene Optionen gibt.

Erst 2024 hatten Ex-Profisurferin Janni Hönscheid (35) und der einstige Dschungelkönig Peer Kusmagk (50) ein Haus in Dänemark saniert und waren mit ihren drei Kindern von Mallorca in den Norden gezogen. Doch jetzt stehen die Zeichen wieder auf Veränderung für das Paar, das sich in der Datingshow "Adam sucht Eva" kennenlernte. Wie diese genau aussieht, ist jedoch noch unklar.

Zerrissen zwischen Hamburg und den Kanaren Die dreifache Mutter gab auf ihrem Instagram-Account am Sonntagabend zu, dass sie derzeit "emotional oft total zerstreut" sei und in ihr zwei Herzen schlügen. Fest steht: Das Paar hat das Haus in Dänemark inzwischen wieder verkauft. Eigentlich wollte die Familie dann ab Mitte September mit dem Camper in Richtung Süden fahren. Erst war wohl Portugal angedacht, wie Hönscheid bereits vergangene Woche verriet, dann die Kanaren. Denn dort erhielten sie unerwartet die Zusage für ein Haus, für das sie sich im Sommer beworben hatten.

"Doch nun ist es fast Dezember, und noch immer sind wir bei Hamburg", hielt sie nun fest. "Es ist wie verhext, jedes Mal wenn wir losfahren möchten und alles dafür vorbereiten, kommt wieder etwas dazwischen. Ist das Zufall?" Sie hätten schon neue Kontakte geknüpft, alte Bekannte wiedergesehen und sich sogar Häuser angeschaut. Offenbar gibt es im Raum Hamburg auch Schulmodelle, die das Paar ansprechen. Bisher haben sie ihre Kinder zuhause unterrichtet. Sie frage sich deshalb: "Warum nicht einfach bleiben?"

Die 35-Jährige macht sich aber noch andere Gedanken: "Doch wenn ich die politische Lage betrachte, breitet sich in mir ein ungutes Gefühl aus, die Diskussion um Wehrpflicht, auch die innenpolitische Lage... habe ich dafür Kinder bekommen auf dieser Welt?" Zudem hegt die ehemalige Profisurferin bekanntermaßen eine große Vorliebe fürs Wasser. "Ich vermisse auch mein blaues Meer auf den Kanaren, die Sonne, die Lebensfreude..."

Von Berlin über Potsdam nach Mallorca und Dänemark

Wohin es Peer Kusmagk, Janni Hönscheid und die Kinder zieht, muss sich also noch herausstellen. Die Familie hat bereits einige Umzüge hinter sich. Nach einiger Zeit in Berlin und Potsdam wohnten sie seit Ende 2021 in verschiedenen Unterkünften auf Mallorca, kamen aber auch auf der spanischen Insel nie so richtig an. Dann wagten sie das Abenteuer eigene Immobilie und kauften ein Landhaus mitten im Grünen in Dänemark. Obwohl Janni Hönscheid zunächst verkündete, dass sie sich im neuen Eigenheim sehr wohlfühle, änderte sich das mit der Zeit. So störte sie etwa, dass die Felder rund um ihren Hof gespritzt werden, wie sie ihre Follower bereits wissen ließ. Auch der Plan, den Hof mit anderen Familien zu teilen, ging nicht so auf wie erhofft. Zudem gab es viel mehr Arbeit auf dem Hof als zunächst gedacht.

Seit 2016 zusammen

Das Paar hatte sich 2016 in der dritten Staffel der RTL-Nacktshow "Adam sucht Eva - Gestrandet im Paradies" kennengelernt. Ein Jahr später folgte die Hochzeit. Anfang August 2017 wurde Sohn Emil-Ocean geboren, die Schwangerschaft wurde durch die Doku-Show "Janni & Peer ... und ein Baby!" begleitet. Im Juli 2019 kam Tochter Yoko zur Welt, im September 2021 folgte noch Sohn Merlin.