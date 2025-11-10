Wo verschlägt es sie jetzt hin?: Peer Kusmagk und Janni Hönscheid vor ungewisser Zukunft

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid sind schon häufiger zusammen umgezogen. Auch ihr Eigenheim in Dänemark brachte ihnen kein dauerhaftes Glück. Wohin es die Familie als Nächstes zieht, ist noch offen. Die dreifache Mutter verrät, dass es verschiedene Optionen gibt.
Erst 2024 hatten Ex-Profisurferin Janni Hönscheid (35) und der einstige Dschungelkönig Peer Kusmagk (50) ein Haus in Dänemark saniert und waren mit ihren drei Kindern von Mallorca in den Norden gezogen. Doch jetzt stehen die Zeichen wieder auf Veränderung für das Paar, das sich in der Datingshow "Adam sucht Eva" kennenlernte. Wie diese genau aussieht, ist jedoch noch unklar.