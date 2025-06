Wo soll das hinführen?: Umleitungsschild verwirrt Autofahrer in Esslingen

Umleitungsschild verwirrt Autofahrer in Esslingen

1 Ein fehlender Buchstabe macht einen Esslinger Stadtteil zur badischen Stadt. Foto: Roberto Bulgrin

Eine Umleitung an der B 10 verwirrt Autofahrer: „Bühl“ steht dort zu lesen, doch anstelle der badischen Stadt ist der Esslinger Stadtteil Brühl gemeint.











Link kopiert



Knapp 130 Autobahnkilometer liegen zwischen dem Esslinger Stadtteil Brühl und der südwestlich von Baden-Baden gelegenen Stadt Bühl. Doch Entfernungen sind in globalisierten Zeiten relativ, und wer nicht aufpasst und sich auf den Weg in den Esslinger Brühl macht, darf sich nicht wundern, wenn er an der Bundesstraße 10 unverhofft einem Wegweiser nach Bühl begegnet. Weil die Abfahrt Esslingen-Brühl aktuell gesperrt ist, wurde eine Umleitungsstrecke ausgeschildert. Nur heißt es auf den Schildern nicht ganz korrekt „ES-Bühl“.