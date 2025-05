Lesen an Stuttgarter Schulen: Schulbüchereien – Ohne engagierte Eltern läuft hier nichts

1 In der Mittagspause schnell einen Manga-Comic lesen. In der Bibliothek der Robert-Koch-Realschule ist das möglich. Foto: Christoph Schmidt/Lichtgut

Die Lesekompetenz von Grundschülern ist schlecht. Trotzdem werden in Baden-Württemberg Schulbibliotheken nicht vom Land gefördert. Budget und Arbeitseinsatz stemmen meist die Eltern.











Link kopiert



Fatma ist vertieft in das Heft, das vor ihr liegt. Die Zwölfjährige macht Mathehausaufgaben. Sie tut das in der Stunde zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht. Da ist es sehr ruhig in der Schulbücherei der Robert-Koch-Realschule in Stuttgart-Vaihingen. Fatma hat ihren Platz vielleicht nicht ganz zufällig gewählt. Denn zu ihrer Linken steht ein Regal. In dem stehen jede Menge Bände der Mein-Lotta-Leben-Reihe, einer Bestsellerserie, die auch Fatma verschlungen hat.