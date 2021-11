1 Bei diesen Testzentren können Sie einen PCR-Test machen. Foto: Bihlmayer Fotografie / shutterstock.com

Wer einen PCR-Tests machen lassen will, der muss teilweise erst eine Weile recherchieren, um ein passendes Testzentrum in der Nähe zu finden. Denn nicht alle Teststellen bieten PCR-Tests an. Um Ihnen die Suche zu erleichtern, haben wir in dieser Liste eine Auswahl mit Testzentren in Stuttgart zusammengestellt, die PCR-Tests für Selbstzahler anbieten. Weitere Teststellen finden Sie in der Übersicht der Stadt Stuttgart oder über das Schnelltestportal der Corona-Warn-App.

Hier können Sie einen PCR-Test machen

Eurofins - Vitolus

Paulinenstraße 40, 70178 Stuttgart

Terminvereinbarung: https://trustoneapp.com/registration/eurofinsgermany/

LMV Laboratories GmbH

Königstraße 26, 70173 Stuttgart

und

Mailänder Platz 7, 70173 Stuttgart

Terminvereinbarung: https://dein.coronatest.de/

COVID Schnelltest‐Zentrum Stuttgart Stadtmitte (7grad)

Theodor‐Heuss‐Str. 32, 70174 Stuttgart

Terminvereinbarung: https://schnelltestzentrum-stuttgart.de/

Corona‐Teststelle Naturheilpraxis Mitte

Alte Poststr. 4, 70173 Stuttgart

Terminvereinbarung: www.Naturheilpraxismitte.de

COVID Schnelltest‐Zentrum Stuttgart Mitte (Proton)

Königstr. 49, 70173 Stuttgart (Eingang beim Club Proton über Breite Straße)

Terminvereinbarung: https://schnelltestzentrum-stuttgart.de/

Schnelltestzentrum Stuttgart‐Stadtmitte

Burgstallstr. 99, 70199 Stuttgart

Terminvereinbarung: https://schnelltestzentrum-stuttgart.de/

Apotheke am Berliner Platz

Fritz‐Elsas‐Str. 51, 70174 Stuttgart

Terminvereinbarung: https://ingenium-labs.de/

Europa Apotheke Stuttgart

Königstraße 49, 70173 Stuttgart

Terminvereinbarung: https://ingenium-labs.de/

Schnelltestzentrum Stuttgart Ost

Ostendstraße 70, 70188 Stuttgart

Terminvereinbarung: https://ingenium-labs.de/

15minutentest.de

Breitscheidstr. 12, 70176 Stuttgart

Terminvereinbarung: https://15minutentest.de/stuttgart/

