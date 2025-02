1 In welches Wahllokal darf ich gehen? Foto: Koapan / shutterstock.com

Wo finde ich mein Wahllokal?

Ihr Wahllokal ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben, die Sie per Post erhalten haben. Viele Gemeinden bieten außerdem ein Online-Verzeichnis an, in dem Sie Ihr Wahllokal finden können. Alternativ können Sie direkt beim Wahlamt nachfragen.