Legende bei "Promi First Dates" Marika Kilius sucht "Jungbrunnen"

In Folge zwei von "Promi First Dates" 2025 will sich eine Legende der 60er-Jahre verkuppeln lassen: Marika Kilius. Mit Antonia Hemmer würde sich eine Vertreterin der Generation Reality schon freuen, keinen "Müllmann" zu bekommen. Lars Steinhöfel trifft auf einen Fan.