Warnstufe in Baden-Württemberg

1 So finden Sie einen PCR-Teststelle. Foto: Gorodenkoff / shutterstock.com

Testzentren gibt es fast überall, doch nicht alle bieten PCR-Tests für Selbstzahler an. So finden Sie eine Teststelle, die auch PCR-Tests anbietet.















Link kopiert

Seit die Warnstufe in Baden-Württemberg gilt, braucht man für die meisten Bereiche des öffentlichen Lebens einen PCR-Test. Eine Teststelle zu finden, die auch PCR-Tests für Selbstzahler anbietet, ist dabei aber gar nicht so einfach. Denn bislang wurden PCR-Tests vordergründig zum Nachweis einer Corona-Infektion bei Verdachtsfällen verwendet. Wir haben daher ein paar Tipps zusammengestellt, mit denen Sie PCR-Teststellen für Selbstzahler in der Umgebung finden.

PCR-Teststelle in der Nähe finden

Zunächst einmal können Sie über die Webseiten der Stadt- und Landverwaltungen Teststellen in Ihrer Nähe finden. Geben Sie dazu in Google einfach „Corona Test“ in Kombination mit dem Städtenamen ein. Auf den Webseiten finden Sie dann meist eine Übersicht mit allen Teststellen im Umkreis, bei denen PCR-Tests teilweise gesondert ausgewiesen sind. Alternativ können Sie die Übersicht der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg nutzen, um schnell zu den Webseiten der einzelnen Stadt- und Landkreise zu navigieren.

Eine weitere Möglichkeit, um eine PCR-Teststelle in der Nähe zu finden, ist es, Übersichtsseiten zu verwenden. Die Entwickler der Corona-Warn-App zum Beispiel bieten eine praktische Karte an, die alle Teststellen anzeigt, die an die App angeschlossen sind. Hier kann man auch gezielt nach PCR-Teststellen für Selbstzahler suchen.

Die Landesapothekenkammer Baden-Württemberg bietet ebenfalls eine Übersichtskarte mit allen testenden Apotheken im Land an. Auch hier kann gezielt nach Teststellen mit PCR-Angebot gesucht werden. Allerdings sind beide Angebote recht eingeschränkt. Eine Auflistung aller Teststellen in der Umgebung findet man am leichtesten über die Webseiten der Stadt- und Landkreise.

Wer aufgrund von Symptomen einen PCR-Test machen muss, der kann die Karte der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg nutzen. Allerdings bieten die Arztpraxen keine PCR-Tests für Selbstzahler an. Man sollte die Ärzte also nicht mit unnötigen Anfragen behelligen.

Lesen Sie auch: Wo braucht man überall einen PCR-Test?