Lust auf einen Kindergeburtstag der etwas anderen Art? Der Kreis Esslingen bietet zahlreiche sportliche Angebote, die jedem Geburtstagskind ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Vom Fußball in der McArena bis zum Abenteuer im Fildorado – hier gibt es jede Menge Action und Spaß für die kleinen Gäste. Hier sind die besten Locations für einen unvergesslichen Tag.

Minigolf Am Beutwangsee: Wer schafft den Hole-in-one?

Ideal für den Kindergeburtstag im Sommer: Minigolf im Nürtinger Teilort Neckarhausen – das ist ein echtes Abenteuer! Auf 19 Spielbahnen geht es nicht nur ums Einlochen, sondern auch um regionales Wissen: Vom Keltentor bis zur Schwäbischen Alb – hier ist Spaß garantiert. Nach der sportlichen Runde warten am Kiosk am Beutwangsee eine Erfrischung auf die Geburtstagsgäste. Sich zusammen stärken geht auch im Biergarten oder beim Würstchen brutzeln auf dem Grillplatz direkt am See.

Adresse: Beutwang 13-15, Beutwangsee, 72622 Nürtingen-Neckarhausen

Blu Bowl Plochingen: Bowling für die ganze Bande

Warum nicht mal den Kindergeburtstag beim Bowling feiern? Bei Blu Bowl in Plochingen gibt es das Rundum-Sorglos-Paket, das 90 Minuten Bowling, Leihschuhe, Getränke und eine Urkunde für das Geburtstagskind umfasst. Ideal für Kinder, die auf einen Strike hin fiebern und dabei jede Menge Spaß haben.

Adresse: Marktstraße 13-17, 73207 Plochingen

Eventhütte und Kegelbahn: Mehr als „Alle Neune!“

Auf der Kegelbahn des Hotels Berkheimer Hof in Esslingen können Geburtstagskinder und deren Gäste zwei Stunden lang ihr Geschick testen. Die Pauschale umfasst alles, was das Geburtstagskinderherz begehrt: Bahnmiete, ein Snackmenü und Apfelsaftschorle für jedes Kind. Gejaust und weitergefeiert wird aufregenderweise in der gemütlichen Eventhütte der Location.

Adresse: Kastellstraße 1, 73734 Esslingen am Neckar

McArena Soccerhalle: Fußballspaß bei jedem Wetter

Die McArena Soccerhalle im Sportpark Weil in Esslingen bietet perfekte Bedingungen für einen aktiven Kindergeburtstag. Egal, ob es regnet oder die Sonne scheint – in der modernen Freiluftsporthalle können die Kinder ihre Fußballkünste unter Beweis stellen und sich ordentlich austoben. Dank der Musikanlage, über die die Lieblingssongs abgespielt werden können, eine Anzeigentafel mit Torzähler und die Messung der Schussgeschwindigkeit, wird jeder Kick zum unvergesslichen Erlebnis.

Adresse: Sportpark Weil, Weilstraße 199, 73733 Esslingen am Neckar

Keller-Lufttechnik Arena: Kicken auf zwei Ebenen

In Kirchheim unter Teck wartet die Keller-Lufttechnik Arena auf kleine Fußballfans. Auf zwei Ebenen können die Kinder nicht nur drinnen, sondern auch draußen ihr Talent im Ballspiel zeigen. Das sportliche Ambiente und die frische Luft machen die Sporthalle zu einer idealen Location für einen aktiven Kindergeburtstag.

Adresse: Holzmadener Straße 26, 73230 Kirchheim unter Teck

TSV Schmiden: Turnen, Klettern und mehr

Der TSV Schmiden bietet ein abwechslungsreiches Sportprogramm für Kindergeburtstage. Von Turnen und Klettern bis hin zu interaktiven Spielen können sich die Kinder in verschiedenen kleinen Hallen richtig auspowern. Wenn der kleine Hunger und der große Durst kommen, kann die Partybande in einem separat zu buchenden Nebenraum die mitgebrachten Leckereien futtern.

Adresse: Wilhelm-Stähle-Straße 13, 70736 Fellbach-Schmiden

Funpark Köngen: Nach Herzenslust toben

Im Funpark Köngen gibt es für Kindergeburtstagskinder und deren Gäste jede Menge Action. Beim Trampolinspringen, an den Klettergeräten und im Soccer-Court können sich die Kids austoben und jede Menge Spaß haben. Der Indoorspielplatz ist die perfekte Wahl für eine Geburtstagsparty mit viel Bewegung – egal bei welcher Wetterlage.

Adresse: Kö8, Imanuel-Maier-Straße 3, 73257 Köngen

Kikimondo: Spaß und Bewegung in der Kletterwelt

Im Kikimondo in Kirchheim unter Teck können Kinder ihren Geburtstag in einem Kletterparadies feiern. Mit zahlreichen Spiel- und Klettermöglichkeiten wird der Tag garantiert zum Fest. Hier können sich die Kinder in einem sicheren Umfeld austoben und sich an den unterschiedlichsten Attraktionen ausprobieren.

Adresse: Dettinger Straße 136, 73230 Kirchheim unter Teck

Robin Hood im Filstal: Auf Schatzsuche im Mittelalter

Bei Pfeilgenau Bogenschießen in Reichenbach erleben die Kinder mit „Robin Hood im Filstal“ ein echtes Abenteuer! Mit Bogenschießen, Rätseln und der Aufgabe, eine Schatzkiste zu finden und deren Code zu knacken, wird der Geburtstag zu einem spannenden Erlebnis. Die Kinder tauchen in die Welt der Ritter und Banditen ein und können sogar ihre eigenen Speere schmieden.

Adresse: Mühlstraße 21, 73262 Reichenbach

Fildorado: Action, Spaß und Erholung

Das Fildorado in Filderstadt bietet ein echtes Rundum-Erlebnis für den Kindergeburtstag. Nach all dem Schwimmen, Planschen, Rutschen und Toben im Erlebnisbereich fallen die Wasserratten am Abend garantiert müde und glücklich ins Bett. Das „Rundum-Sorglos-Paket“ macht den Geburtstag zum stressfreien Erlebnis für Eltern. Die Buchung geht einfach und schnell, und auch das gastronomische Angebot kann individuell angepasst werden.

Adresse: Mahlestraße 50, 70794 Filderstadt-Bonlanden

Kletterwald Plochingen: Hochseilspaß für Teamplayer

Hier sind Geschick und etwas Mut gefragt: Im Kletterwald Plochingen hangeln sich Geburtstagskind und Gäste in luftiger Höhe durch verschiedene Parcours. Klettern und dabei die Natur von oben entdecken – ein unvergessliches Erlebnis für alle, die den Nervenkitzel lieben und eine Herausforderung suchen. Ideal für Kids, die Spaß an Bewegung und Teamarbeit haben. Abschließend kann auf der schönen Holzterrasse beim Kiosk der Geburtstagskuchen angeschnitten und der Flüssigkeitshaushalt mit Apfelsaftschorle ausgeglichen werden.

Adresse: Stumpenhof 104/1, 73207 Plochingen