Viele Menschen fragen sich jedes Jahr aufs Neue: Ist Rosenmontag eigentlich ein gesetzlicher Feiertag? Die kurze Antwort lautet: In Deutschland ist Rosenmontag kein bundesweiter gesetzlicher Feiertag. Allerdings gibt es einige regionale Besonderheiten.

In den Karnevalshochburgen des Rheinlands, wie Köln, Düsseldorf und Mainz, ist Rosenmontag zwar kein offizieller Feiertag, aber viele Arbeitgeber gewähren ihren Mitarbeitern traditionell einen freien Tag oder zumindest verkürzte Arbeitszeiten. Schulen bleiben in diesen Regionen häufig geschlossen.

Lesen Sie auch

Haben am Rosenmontag die Geschäfte geöffnet?

In Baden-Württemberg sind ebenfalls Schulferien, allerdings bekommen Hästräger und Guggenmusiker in der Regel einen Urlaubstag für den Rosenmontag abgezogen, wenn sie beispielsweise am Narrensprung in Rottweil teilnehmen. Die Geschäfte haben in der Regel geöffnet. Allerdings können einzelne Läden und Unternehmen trotzdem schließen oder ihre Öffnungszeiten verkürzen.

Rosenmontag – Öffnungszeiten Aldi und Lidl

Selbstständige Supermarkt-Betreiber wie etwa bei Edeka entscheiden jeweils für sich allein, wie sie es mit den Öffnungszeiten an Rosenmontag halten. Bei Aldi und Lidl sind überregional keine Einschränkungen der Öffnungszeiten bekannt geworden. Allerdings ist zum Beispiel bei Aldi Süd in der Kölner Innenstadt komplett geschlossen. Lidl öffnet dort nur von 7 bis 14 Uhr.

Anders sieht es bezüglich Feiertag in einigen Nachbarländern aus, wo der Rosenmontag stärker in Ehren gehalten wird.

Wo ist Rosenmontag Feiertag?

In Belgien ist Rosenmontag in den deutschsprachigen Gemeinden ein gesetzlicher Feiertag.

In Luxemburg gilt Rosenmontag als „Bankfeiertag“ - Banken und viele Behörden bleiben geschlossen.

In Österreich und der Schweiz ist Rosenmontag ein normaler Arbeitstag

In Nordrhein-Westfalen haben viele Schulen „bewegliche Ferientage“, die oft auf Rosenmontag gelegt werden

In Rheinland-Pfalz, besonders in Mainz, schließen viele Geschäfte am Nachmittag.

In Bayern und anderen nicht-karnevalistischen Regionen ist Rosenmontag ein völlig normaler Arbeitstag.

Wenngleich Rosenmontag kein offizieller Feiertag ist, wird er in den Karnevalshochburgen wie ein inoffizieller Feiertag behandelt. Wer in diesen Regionen unterwegs ist, sollte sich darauf einstellen, dass viele Geschäfte und Einrichtungen geschlossen haben.